Арктика прекрасная: эксперты об арктических турах

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Сенаторы упростили иностранным туристам посещение Арктики. Совет Федерации внес изменения в статью 16 Закона «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 142 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Согласно поправкам, в правительственном перечне должны быть указаны порты, где иностранным туристическим судам будет можно сделать посадку и высадку пассажиров и пополнить запасы.

Российскую Арктику давно пора приоткрыть, рассказал член координационного совета по развитию туризма при Правительстве РФ Матвей Шпаро.

«Наша Арктика достаточно сильно зарегулирована, потому что очень большое количество мест не являются открытыми для обычных граждан. Существуют военные интересы и другие интересы, которые влияют на общую безопасность страны. Но, с другой стороны, если мы немного приоткроем свою Арктику, это будет всем выгодно. Хороший пример - это станция Барнео, которая существует в районе Северного полюса, там почти все делают наши специалисты, и туристы-иностранцы, порядка 300-400 человек, на эту станцию приезжают ежегодно. Но они едут не через Россию, а через Норвегию. Вот если бы мы создали аналогичный пункт легкого пропуска и удобства на территории РФ, то можно было бы определенный поток туристов направить через Россию», - считает Матвей Шпаро.

Арктика – это вызов и эксклюзив, рассказал член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян.

«Арктика - крайне интересное, но крайне дорогое направление. Средний круиз в Арктику, двухнедельный, стоит порядка 17 тысяч долларов на человека и выше, потому что стоимость одного дня фрахта атомного ледокола стоит очень больших денег. Это путешествие только для богатых. Арктика и сейчас, и раньше, и в будущем - это будет некий экстрим. Наша задача - эту долю экстрима уменьшать, но когда мы уменьшаем долю экстрима, мы повышаем стоимость. В Арктику можно путешествовать 2 месяца в году, июль-август, если вы поедите туда в январе или феврале, вы сильно пожалеете. Там полярная ночь. Когда человек путешествует в Арктику - это некий вызов природе, и не всегда этот вызов остается без ответа. Природа отвечает, и отвечает жестко», - отметилАлексан Мкртчян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru