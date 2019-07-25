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Обидная ничья в Махачкале

С тяжелейшего выезда в столицу Республики Дагестан новороссийская команда привезла одно очко. 16 часов дороги на автобусе не могли не сказаться на физическом состоянии команды.

"Черноморец" уже на первых минутах открыл счет усилиями Юрия Клочкова и ничего не позволил сделать хозяевам у своих ворот в первом тайме. Во второй половине динамовцы произвели ряд замен и усилили свою игру, нагнетая обстановку у штрафной гостей. У бело-синих были возможности выбегать в контратаки, но,  к сожалению, завершить их у наших игроков не получалось. Матч уже катился к своему окончанию, когда "Черноморец" допустил ошибку в обороне и на 89-ой минуте Юрий Удунян сравнял счет, 1:1. Свисток арбитра через пять минут зафиксировал боевую ничью. Теперь новороссийской команде предстоит визит в Майкоп к местной "Дружбе". 28-го июля "Черноморец" сразится с адыгейским коллективом в розыгрыше Олимп Кубка России. Начало встречи в 18 часов 30 минут.

Сергей Шахвердов
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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