Махнем в Албанию? Россияне определились с безвизовыми направлениями

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Россияне предпочитают безвизовые поездки в Турцию, Грузию, Черногорию, Армению и Азербайджан. Эти направления стали самыми популярными летом 2019 года. Об этом радио Sputnik рассказали специалисты сервиса покупки билетов Skyscanner.

Самым быстрорастущим направлением для безвизовых поездок россиян этим летом стала Албания. По сравнению с прошлым годом, в эту страну отправилось на 92% туристов больше. На втором месте - Сербия. Она прибавила 82%. На третьем Мальдивы – 52%.

Специалисты объясняют интерес россиян к этим направлениям еще и падением цен на авиабилеты. В Сербию в этом году можно улететь на 17% дешевле, чем в прошлом. А в Албанию ценник на авиабилеты снизился на 14%.

Как получить максимальное удовольствие от путешествия, в интервью радио Sputnikрассказала лайф-коуч Юлия Куликова-Цай. По ее мнению, довольствоваться «тюленьим отдыхом» на пляже – не самый лучший вариант.

«Пляжный отдых - это не совсем про путешествия. Это новый опыт, но такой «тюлений отдых» не приносит много глобальных изменений. Сами же путешествия - это процесс исследования, это проявление любопытства. Эта функция одна из самых важных в жизни. Это та самая функция, которая помогает нам сохранять внутреннюю молодость», - считает Юлия Куликова-Цай.

По ее мнению, расширить кругозор можно и в путешествиях по России.

«Находясь в одних и тех же условиях, мы начинаем считать, что везде все организованно одинаково. На самом деле, это не так. Чтобы это понять, достаточно съездить даже в другой российский город. Условно говоря, в разных городах можно увидеть разные способы приготовления борща. Это банальный пример, но он говорит о том, что мы все разные», - отметила лайф-коуч.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru