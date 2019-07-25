В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат по офицерскому троеборью

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В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат Южного военного округа по летнему офицерскому троеборью. Соревнования собрали под свои знамена около 100 военнослужащих, представляющих сборные Черноморского флота, Каспийской флотилии, двух общевойсковых армий и Военно-воздушных сил округа.

Офицерское троеборье включает в себя три вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова (ПМ), легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанцию 100, 200 и 300 м на время. Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве.

Участники чемпионата будут разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 35 лет, и старше 35 лет. Каждой возрастной группе определены соответствующие нормативы. Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Команда-победительница будет награждена переходящим кубком командующего войсками ЮВО, а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета военного округа. По итогам соревнований будет сформирована общая команда военного округа, которая примет участие в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.

Источник: пресс-служба Южного военного округа