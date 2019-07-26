"Ситуация странная". Эксперт о проблеме российской спортсменки с визой США

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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию российских спортсменов. Проблемы с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой прокомментировал спортивный агент Андрей Митьков.

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

Ранее спортсменке пришлось отказаться от выступления на турнире в Вашингтоне из-за проблем с оформлением визы. По ее словам, она впервые столкнулась с такой ситуацией.

"Очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне", - сообщили в российском посольстве.

В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

Дипломаты потребовали прекратить дискриминацию российских спортсменов.

Ситуацию прокомментировал член правления организации "Спорт и право", спортивный агент Андрей Митьков.

"Ситуация несколько странная, потому что теннисисты в ряду спортсменов, которые ездят на сборы, на соревнования, стоят совершенно особняком – они не раз в месяц на три недели куда-то уезжают, они за три недели успевают сменить порой два-три континента. Я не вспомнил историй, когда у наших теннисистов возникали проблемы с поездками на турниры, какими бы напряженными ни были дипломатические отношения. Это глупость, конечно… Хотелось бы, чтобы таких нюансов со спортсменами не было", ? отметил Андрей Митьков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru