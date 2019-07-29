Язык до Пекина доведет?

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Россиянам не надо бояться языкового барьера в Китае. Если вы планируете посетить туристические места Поднебесной, то минимального уровня английского языка вам для общения хватит. Об этом рассказала востоковед, полиглот Евгения Тихонова.

Ранее специалисты агрегатора авиабилетов Aviasales назвали страны, в которые россияне не готовы лететь из-за незнания местного языка. Список возглавил Китай. Каждый пятый участник опроса признался, что опасается быть непонятым в этой стране.

Как рассказала Евгения Тихонова, в туристических районах Китая у вас точно не возникнет никаких проблем.

«Среднестатистический российский турист едет отдыхать, поплавать, может быть что-то посмотреть или купить сувениры. Если вы передвигаетесь в рамках туристической зоны, то вам будет достаточно минимума на английском. Если вы хотите посмотреть страну, пообщаться с местным населением, почувствовать страну изнутри, тогда нужен хотя бы нормальный английский язык. Но если мы говорим про Китай, то там английский понимают в туристических районах, но в других могут возникнуть сложности», - рассказала востоковед.

С другой стороны Евгения Тихонова призналась, что самые интересные приключения и самые яркие впечатления можно получить именно за пределами туристических зон Китая. В таких местах по-русски не говорят точно, да и знающих английский найти проблематично, а все вывески будут на китайском языке. Однако в любой туристической поездки есть вещи куда более важные, чем знание языка, рассказала в Евгения Тихонова.

«Если куда-то едешь, то надо узнать, что можно, а что нельзя, и какие есть обычаи. Важно знать, что можно носить из одежды. У нас многие барышни любят одеваться открыто при поездках в арабские страны. Потом они удивляются, почему им местные жители делают непристойные предложения. Важнее языка – это узнать культуру и с уважением относится к их традициям, обычаям и правилам», - уверена востоковед.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru