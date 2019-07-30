"Черноморец" вырвал победу в Майкопе

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Новороссийская команда за две минуты до окончания дополнительного времени кубкового матча в Майкопе против местной "Дружбы" сумела забить победный мяч и выйти в 1/64-ую финала "Олимп Кубка России".

Прошедшая неделя выдалась у "Черноморца" насыщенной и богатой на переезды. Не успела команда вернуться с ничьей из Махачкалы, как тут же отправилась в Майкоп. Несмотря на постоянные разъезды, бело-синие в первом тайме матча с "Дружбой" владели инициативой, и могли забивать, как минимум три мяча. Однако опытный голкипер майкопчан Давид Гиголаев в этот вечер творил чудеса в воротах. За 90 минут основного времени матча вратарь адыгейской команды спасал своих партнеров бесчисленное количество раз в невероятных ситуациях. Впрочем, и наш страж ворот Андрей Зайцев во втором тайме вынужден был демонстрировать свое мастерство. В концовке основного времени матча майкопчане остались в меньшинстве после удаления центрального защитника. Все 30 минут дополнительного времени "Черноморец" атаковал ворота хозяев поля и лишь на 118-ой минуте встречи сумел-таки забить гол Давиду Гиголаеву. Никита Панамарев откликнулся на навес Артема Поникарова, 0:1 и дальше идет "Черноморец". Теперь нашей команде предстоит домашняя игра в первенстве страны 1-го августа с нальчикским "Спартаком". Начнется встреча в 18 часов 30 минут. А в Кубке России "Черноморец" сыграет тоже дома 4-го или 5-го августа с новокубанским "Биологом". Точная дата матча будет определена в ближайшее время.

Сергей Шахвердов