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В Сухуме прошел ответный товарищеский матч по футболу между сборными командами военнослужащих и Минобороны Абхазии

В Сухуме на стадионе «Динамо» прошел ответный товарищеский матч по футболу между сборными командами военнослужащих российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии.

В состав совместной судейской группы вошли представители от обеих сторон. Футбольная команда военной базы состояла из офицеров, сержантов и солдат по призыву – любителей футбола.

В завершении матча военные футболисты поблагодарили друг друга за хорошую игру.

Ранее в апреле текущего года на территории военной базы ЮВО в Гудауте прошла первая встреча сборных команд на стадионе соединения. В упорной борьбе в двух таймах счет так и не был открыт. В итоге по результатам серии послематчевых 11-метровых пенальти российские военные одержали победу со счетом 4:3.

«Подобные спортивные мероприятия нацелены на активизацию спортивно-массовой работы среди военнослужащих и их семей, формирование личностных качеств, таких как взаимовыручка, дружба и сплочённость, а также привитие здорового образа жизни» - пояснил начальник физической подготовки военной базы капитан Михаил Смолин.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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