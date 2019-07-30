Смерть на отдыхе? Как не допустить летальных случаев

/Спорт и туризм/

Пятеро россиян погибли и десятки пострадали в этом году при ДТП в Анталье. Об этом заявил РИА Новости генконсул РФ Олег Рогоза. По его словам, в первой половине года в южных курортных регионах Турции наблюдается существенное увеличение числа аварий. Особо тревожная ситуация складывается с пешеходами - зафиксировано 16 случаев наезда автотранспорта на людей на проезжей части и в пешеходной зоне. Во избежание трагических последствий консул рекомендует россиянам в ходе их пребывания на отдыхе быть предельно собранными, внимательными, бдительными и при пересечении проезжей части следовать универсальным принципам соблюдения правил дорожного движения.

Летальные случаи бывают в любой стране, где массово отдыхают россияне, рассказал член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян.

«Когда в стране отдыхает более 6 млн россиян, естественно, какие-то летальные случаи будут происходить. Кто-то пьяный сел за руль гидроцикла и разбился о подводную скалу. Кто-то на экскурсии поднялся на гору и там, где огороженная территория, перелез через ограду и свалился с высоты 150 метров. Мальчик остался пятилетний без присмотра, родители сидели в баре, и он утонул в бассейне. Летальные исходы происходят в любой стране, где массово отдыхают россияне. На Кипре, в Греции, в Турции, в Таиланде, бывают и в России летальные случае на отдыхе. Это большая беда и проблема», - сказал эксперт.

По его словам, россиянам регулярно нужно объяснять азы правил безопасности.

«Надо проводить профилактическую работу среди отдыхающих. Нельзя злоупотреблять спиртным, нельзя нарушать барьеры, нельзя ребенка у бассейна бросать без присмотра. Это вроде азы, но значит, что мы должны эти азы каждый год в начале сезона доводить до людей снова и снова», считает Алексан Мкртчян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru