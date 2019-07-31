Как стать этическим туристом

/Спорт и туризм/

Забудьте про статьи «10 лучших мест» и перестаньте смотреть на мир из окна отеля! На Западе этический туризм давно стал трендом, у нас же это понятие только появилось. Соблюдать правила страны, запросто общаться с местными, уходить с традиционных туристических троп и в любом месте находить себе дело по вкусу – как путешествовать осознанно, рассказывает корреспондент «Правмира» и путешественник со стажем Настя Дмитриева.

Мы с моей шестилетней дочкой – заядлые путешественники: она посетила уже 21 страну, а я – на четыре больше. Наш опыт включает в себя как поездки через турагентства, так и самостоятельные путешествия, в которых я сама составляю маршруты, выбираю способы передвижения, ищу места для проживания и организовываю досуг.

С самого начала наших активных перемещений по свету я ориентировалась на осознанность и обогащающее знакомство с миром, а не бездумное потребление по системе «ол инклюзив». Но только недавно, в Таиланде, узнала, что это называется – «этический туризм».

Принцип первый: «Погружайся»

Если вы уважаете обычаи и историю новой страны, готовы задавать вопросы о быте и повседневной жизни и быть наблюдательным, сознательно не нарушаете правила вежливости – дресс-код, принятый в восточных странах, правила посещения памятников культуры, дорожного движения, законы тишины и добрососедства – то вы уже можете считать себя этическим туристом первого уровня.

Кратко это можно обозначить принципом «Не нарушай». Замечай и сохраняй то, что было до твоего приезда и останется после тебя. Знакомься с людьми, спрашивай их о жизни, изучай традиции. Не становись неудобным. Отсутствие расовой, этнической, национальной и религиозной агрессии – по умолчанию.

В мое первое посещение Турции 14 лет назад, когда нам с подружкой было по 20 лет и мы спонтанно купили горящую путевку в отель – я совсем не увидела и не поняла эту страну. Весь десятидневный отдых проходил по заданному сценарию: отель, первая линия, экскурсии на автобусе, вечерняя анимация. И тогда, улетая назад той же невеждой, что прилетела, я думала, что вот тебе и Турция: пляжи, туристы, торговые центры с дубленками. Чем живут и дышат турки, я не представляла.

Как же я удивилась, вернувшись в эту страну спустя десять с небольшим лет, уже вдвоем с дочкой. Наша десятидневная поездка в Стамбул обернулась двухмесячным путешествием: от западных границ до восточных, включая оба побережья. И если бы не истекавший срок виз, мы остались бы там гораздо дольше.

Мы с дочкой, которой тогда было 5 лет, бродили по разным районам Стамбула и играли в игру «Угадай, кто здесь живет?». Местные или туристы? Бедные люди или богатые? Семьи с детьми или одинокие старички?

Мы учились смотреть и видеть: лавки или супермаркеты, чистые проспекты или грязные улочки, женщины в чадре или иностранцы с рюкзаками. Худой носильщик тащит тяжелую тележку, доверху нагруженную тюками. Улыбающийся чистильщик обуви раскрывает свой чудной ящичек со щетками, перебрасываясь фразами с соседом. Дядюшка в замызганном фартуке привычным движением выжимает гранатовый сок в пластиковый стаканчик. А вечером приходили и записывали свои впечатления за день в путешественный дневник. Это учило нас быть наблюдательными и, если уж не погружаться в обычную, не глянцевую жизнь страны, то хотя бы прикасаться к ней.

Ушедший в небытие Стамбул маленького Орхана Памука, повсеместная и искренняя любовь людей к Ататюрку, оливковые рощи и инопланетная Каппадокия, осмысление турками геноцида армян и «Шрам» Фатиха Акина, промышленные районы и чайные плантации, отношение людей к Эрдогану и светские настроения молодежи, внутренний туризм студентов, престиж аграрных факультетов, ответственное отношение к бездомным животным, самосознание курдов, города-призраки, лагеря беженцев на приграничных территориях – чем больше я, оставив в стороне стереотипы, распахнутыми глазами смотрела на страну, тем сложнее и глубже она мне представлялась. Смотрела, слушала, спрашивала, запоминала, снова смотрела и снова слушала. Училась бережно впитывать чужую культуру, чтобы расширять кругозор и самой становиться богаче. И понимала, каким узким и ограниченным во всех смыслах был обзор из окна отеля.

Такой подход, не требующий ничего, кроме внимательности и уважения, – и есть первый шаг на пути к этическим путешествиям. Как погрузиться глубже?

Уходить с туристических троп и знакомиться с местными, конечно. Во-первых, сейчас практически во всех крупных городах проходят бесплатные (или за символическую цену) экскурсии по городу. Как правило, это делают ребята-добровольцы, которым нравится отдавать этому несколько часов в неделю.

Во-вторых, если вы забудете про статьи вроде «10 мест, которые обязательно надо посетить в Берлине», а просто пойдете, куда глаза глядят, с большой вероятностью вам откроются приятные уголки и неожиданные места.

Предварительно по желанию закачайте офлайновое приложение maps.me. Оно а) поможет не заблудиться и сориентироваться; б) подскажет точки, не указанные ни в одном блоге: маяки, неприметные кафешки, где вкусно кормят, лавочки, мысы, тропинки к водопадам, площади, парки, любимые жителями и не знакомые приезжим.

В-третьих, заведите приятную привычку общаться с людьми. Легкие small talks обо всем на свете могут дать вам знаний и понимания больше, чем собрание всех томов Lonely Planet. Заодно прокачаете язык.

Не обязательно сразу знакомиться и дружить, можно просто спрашивать или комментировать. Конечно, люди видят, что вы – турист, и ваш искренний интерес – к семейному делу, старому зданию на улице, портретам королевской семьи, предметам непонятного назначения, рецепту супа – наверняка будет поддержан и вознагражден рассказом и объяснением. Банально, но факт: выученные «Здравствуйте», «Спасибо», «Всего хорошего» на языке страны пребывания делают диалоги приятнее для всех участников. Принцип второй: «Находи»

Если хочется двигаться дальше и становиться более продвинутым в плане осознанности туристом, запускайте план Б: начинайте действовать. От простого созерцания повседневной жизни и основных достопримечательностей переходите к активному исследованию.

Как я уже говорила, этика сейчас на волне: люди, так или иначе занятые в туристическом секторе, в любой точке мира чутко реагируют на спрос и сразу же создают предложения. Практически всегда эти предложения существуют на стыке туристических интересов и главных характеристик и/или проблем страны или региона.

Если там, куда вы едете, океан, богатая флора и фауна, колоритные пейзажи, то с 99-процентной вероятностью здесь есть проблемы с экологией: невозможность сохранить природу, загрязнение, вырубка лесов, строительство мусоросжигательных заводов, исчезновение отдельных видов животных.

Счастливым исключением служит разве что Швейцария. Но она не относится к самому популярному направлению российских туристов.

В остальных странах, как и на направлениях внутреннего туризма, кстати, можно рассчитывать на проекты, связанные с природой: поездки в реабилитационные центры диких животных, где деньги за входной билет идут на работу приюта, посещение отдельных экоферм или целых экопоселений с экскурсией-ликбезом, экомаршруты в национальных парках.

Если предстоящая поездка больше связана с людьми и обществом, городской культурой и достижениями прогресса, то этика здесь упирается в решение социальных задач: например, поддержка малых этнических групп, интеграция мигрантов, инклюзивная среда. Значит, любые инициативы, связанные с этими задачами, в которых вы, как турист, можете поучаствовать, будут работать на ваш путешественный этический опыт.

Что это может быть на практике? Утренний кофе в маленьком кафе, где работают люди с расстройством аутистического спектра, вместо брендовой кофейни. Льняная туника с национальным узором из азиатского ночного маркета, сшитая вручную представителями малой народности, вместо поездки в молл. Экскурсия от местных по историческим местам и гетто вместо автобуса Hop Off Hop On. Как искать подобные места, проекты и людей?

Довольно просто. Основные варианты вам подскажут самые крупные сервисы: Tripadvisor, Couchsurfing (не обязательно быть адептом бесплатных вписок: вы можете просто задать конкретный вопрос и получить ответы от знающих людей) и блоги. Если владеете иностранными языками, лучше сразу искать на них: предложений будет гораздо больше, и они будут разнообразнее.

Всегда срабатывают магические словечки «эко», «социальный», «местный»: местная кухня, экоотель, туристический социальный проект. Уже сейчас на английском в запрос можно добавлять ethical. На русском можно будет через пару лет, когда окончательно приживется.

Что здесь важно? Во-первых, хорошо бы этим заняться заранее, до поездки. Просто чтобы было время спокойно изучить вопрос, сделать пометки, спланировать и реализовать все планы.

Во-вторых, не идти на поводу у недобросовестных «продажников», понимающих, что осознанность сейчас в моде.

Будьте внимательны и включайте логику. Не всегда достаточно прилепить броское «этический» к происходящему, чтобы этика действительно там появилась.

По той же причине я была бы осторожна с готовыми пакетными предложениями турагентств: часто созидательное начинание не выдерживает наплыва больших масс людей и становится обыкновенной коммерцией в симпатичной обертке.

Расскажу про личный опыт. Мы с дочкой особое внимание уделяем проектам, связанным с защитой животных. Когда прилетели в Таиланд, самим собой разумеющимся для нас было игнорирование катания на слонах и походов на различные шоу с участием этих животных: не хотелось «кормить» индустрию, основанную на жестокости и страданиях.

Зато мое внимание привлекли слоновьи фермы. На сайтах этих ферм черным по белому было прописано, что спасенные слоны здесь реабилитируются после пребывания в заключении, обращаются с ними хорошо и без насилия, а туристы, оплачивающие экскурсии, делают большой вклад в этот самый этический туризм. Я клюнула. Не остановил меня даже огромный ценник на билеты, едва ли не более высокий, чем билет на пресловутые шоу.

В заранее забронированный день за нами приехал комфортабельный микроавтобус и отвез на север Пхукета, в джунгли. А дальше были три часа счастья, абсолютно заблокировавшие разум. Потому что когда ты обнимаешь слона, гладишь его по жесткой, щетинистой щеке, даешь прямо в хобот бананы и бамбук, потом купаешься с ним, натираешь его грязью от солнечных ожогов и скребешь щетками, то получаешь столько эндорфинов, что очень сложно сохранить здравый подход. И мозг мечтает быть обманутым: «Ну да, вот же мы их кормим, моем, они без цепей, значит, им хорошо».

Червячок сомнения стал точить, когда программа закончилась и мы ждали автобуса обратно. В голове появились вопросы, которые я начала задавать нашему гиду: как и где они «вызволяют» слонов, как именно их реабилитируют, сколько длится программа, с кем они сотрудничают, когда слонов выпускают в дикую природу и выпускают ли вообще, и прочие. Вопросы простые и логичные, но у гида, до этого прекрасно общавшегося с нами на английском, резко ухудшились языковые навыки. Он «перестал меня понимать» и только твердил, что слонам там хорошо.

По возвращении домой я провела маленькое расследование (настолько маленькое, что ответы на вопросы нашла буквально на 4-5 ссылках на английском языке). Результаты были неутешительны: стремительно набирающие в Таиланде популярность санктуарии – по сути, то же издевательство над слонами, которым занимаются ровно те же надсмотрщики, что и обучающие слонов катать людей.

Да, здесь мы не видим цепей. Но точно так же фотографируемся со слонами, прикасаемся к ним, обнимаем их. Что, в принципе, невозможно сделать, если у животного не сломлена самым беспощадным образом воля – штыками, палками, прутьями, криком. Не травмированный, здоровый слон никогда не подпустит к себе близко чужого человека. И логика здесь простая: или этика, или обнимания и фото.

Для нас обеих – о результатах своих поисков я, конечно, рассказала дочке – это было хорошим уроком: думать, прежде чем делать. Там, где речь идет о коммерческой выгоде, «этических направлениях туризма», осознанности по цене шоу – думать вдвойне. Принцип третий: «Делись»

Чем? Своими ресурсами, конечно: временем, силами, знаниями и деньгами. Это, пожалуй, высший пилотаж на пути к путешественной нравственности. Не только брать: информацию, опыт, впечатления, но и посильно отдавать взамен. Держать в голове, что вы ведь тоже – представитель культуры, традиций, опыта, как персонального, так и гражданского, национального. И тогда в формуле этического туризма появляется еще одна важная переменная: обмен.

Обмен – это связь, баланс и общение.

А связь, баланс и общение могут служить первоначальной страховкой для ровных, созидательных отношений между людьми, проектами, сообществами, странами, в конце концов. Как и чем делиться в путешествии?

У нас с дочкой есть два проверенных способа делиться нашими ресурсами: волонтерство и лекции. С первым не только нам, но и тысячам других путешественников по всему миру помогают два крупных сайта (есть наверняка еще похожие проекты, но эти два проверены и работают): HelpX.net и Workaway.info.

В чем суть? Эти сайты – место встречи хозяев/владельцев проектов и волонтеров. Одни предлагают кров и еду за определенную помощь, другие соглашаются эту помощь оказать. И те, и те в доказательство серьезности намерений платят небольшую сумму, порядка 30 долларов в год, за членство и возможность списываться друг с другом. Проекты могут быть самые разные: собирать травы для чая на хуторе в Латвии, заниматься лошадьми на ферме в Австрии, преподавать английский язык детям в Камбодже, собирать оливки в Турции, восстанавливать средневековый монастырь во Франции, помогать на пасеке в Башкирии или гулять с собаками в Акапулько.

Есть частные лица и организации и фонды, предлагающие возможность волонтерить. Проекты, связанные с экологией, историей, экостроительством, агротуризмом, защитой прав и гражданских свобод. Остается выбрать то, что интересно вам, списаться с хозяевами, договориться, задать уточняющие вопросы и ехать.

Это хорошая возможность познакомиться с огромным количеством интересных людей со всего света, прокачать язык или даже несколько, получить новый опыт, который иначе никак бы не возник в вашей жизни, расширить кругозор и отлично провести время. Рабочие часы, как правило, ограничиваются четырьмя-пятью в день с двумя выходными. В остальное время вы можете заниматься своими делами, исследовать местность вокруг, общаться.

Мы с дочкой таким образом строили саманную школу в Одессе, ухаживали за собаками и кошками в Анталии, участвовали в арт-проекте в Кутаиси и скоро собираемся помогать в проекте по иппотерапии для детей с ДЦП в Армении.

Второй способ – лекции (мастер-классы, воркшопы, обмен опытом) подходит общительным людям или тем, кто хотел бы ими стать. Закройте глаза, подумайте, о чем вы могли бы рассказать другим? Может быть, это опыт запуска собственного проекта или многодетное материнство, изготовление домов из бруса или лайфхаки по smm. Тема не так уж важна, главное, чтобы вам было в радость рассказывать.

Дальше, определившись с тематикой, вы можете искать сообщества по интересам, клубы, социальные кафе, где могли бы эту лекцию провести. Если язык позволяет, то на английском, дающим больший охват аудитории, либо на русском

(русскоязычные сообщества есть по всему миру, их группы легко и быстро можно найти в фейсбуке). Еще вариант: найти переводчика-волонтера.

Центры притяжения людей везде одинаковые: хабы, коворкинги, антикафе, культурные центры, арт-пространства и даже некоторые хостелы. Немного поиска, обзор групп в соцсетях, и минут через 10 у вас будут контакты ивент-менеджера или пиарщика. Дальше просто: написать письмо, предложить, договориться. Сама я делала так в Таганроге, Киеве и Тбилиси, но готова, в принципе, везде. Очень рекомендую попробовать!

Если вам совсем в новинку такой способ общения с миром, то, однажды решившись испытать его на себе, вы можете многое открыть, о чем и не подозревали, – как в себе, так и в окружающем мире.

И выстроить с ним уважительные, партнерские отношения на условиях взаимного обогащения. Это и будет загадочный этический туризм.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/hobby/n235663407.html