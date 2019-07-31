Куда едут отдыхать российские туристы

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С наступлением периода отпусков многие россияне устремились в теплые края. Разбираемся, что они выбирают: Крым и курорты Краснодарского края или Турцию и Грецию, какой сюрприз приготовили иностранные конкуренты и кого не выпустят за рубеж.

Полет нормальный. Туристический спрос на курорты Краснодарского края и Крым остается стабильным: пассажиропоток в аэропорту Сочи за первые 6 месяцев нынешнего года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также на стабильно высоком уровне находится пассажиропоток в аэропортах Крыма, несмотря на прогнозы, что после открытия Крымского моста он снизится.

Но если рассматривать туры с низкой глубиной продаж (небольшим временным периодом между покупкой тура и поездкой), можно увидеть, что в июле отмечался некоторый спад продаж из-за плохой погоды в этом регионе, особенно в Сочи.

Сами с усами. Вопреки информации поисковика авиабилетов Aviasales о том, что размещение в турецких трехзвездочных отелях дешевле, чем в Крыму, на полуострове есть немало достаточно бюджетных средств размещения, в том числе тех, которые не сотрудничают с онлайн-операторами, а продают туры напрямую и через туроператоров. Те средства размещения в Крыму, которые оказались в базе сравнения, могут проигрывать по сервису и разнообразию питания, но однозначно выигрывают с точки зрения наличия уникальных лечебно-рекреационных факторов и большого количества экскурсионных туров.

Кроме того, любителями Крыма и курортов Краснодарского края остаются те, кто не переносит авиаперелеты или поезда, и поэтому путешествует на машине или предпочитает автобусные туры, а также те, у кого есть ограничения на выезд за границу. В этом году в категории невыездных существенно (на 31%) возросла доля тех, кого не выпускают за рубеж из-за имеющихся долгов — таких в 2019 году стало почти 3,5 млн человек. В Москве же рост должников в 2019 году составил 86% по сравнению с прошлым годом.

Заходят с козырей. Анализ традиционных зарубежных направлений поездок россиян показал, что пики продаж пришлись на начало и конец сезона, а середина сезона «просела». В ответ на такую ситуацию турецкие и греческие отели стали предлагать существенные скидки на туры в разгар сезона.

Ожидания туроператоров, что спрос на поездки, например, на греческие курорты, повысится из-за снижения цен, пока не оправдываются. Так, если в начале лета турпакеты на греческий Родос на неделю с вылетом из московских аэропортов продавались от 32 тыс. рублей, то сейчас их стоимость снизилась до 28 тыс. рублей. Операторы вынуждено идут на такую меру, чтобы продать остатки мест, забронированных на самолетах (например, у компании Tez Tour на июльские рейсы сейчас продано от 50 до 70% таких мест).

Снижение стоимости поездок обеспечивается за счет щедрых скидок от греческих гостиниц (от 20 до 25% от летних цен на размещение), что объясняется превышением предложения над спросом из-за открытия новых и выхода на рынок после реконструкции существующих гостиниц. Но спрос не удается поднять, следствием чего стала отмена рейсов на Родос из Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону.

Тунисские отельеры также предлагают скидки на гостиницы в размере 10–20%, хотя они позже греческих и турецких отелей отреагировали на снижение спроса в середине сезона. Но преимуществом этой страны является то, что у нее есть свои приверженцы, которые приезжают, даже несмотря на недавние теракты, потому что верят — в курортной зоне безопасность туристов обеспечена. Поэтому, если не будет повтора терактов, то отмены рейсов в эту страну не последует и можно будет прогнозировать некоторое повышение спроса у россиян на туры в Тунис в августе-сентябре.

Источник: Наталья Зайцева, профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова