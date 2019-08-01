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Алкоголь и шоколад не тянут? Что везут россияне из зарубежных поездок

Фрукты, сладости и только потом алкоголь везут россияне из зарубежных поездок. Таковы данные опроса туристического поисковика Aviasales. Эксперты опросили  115 тысяч человек. На вопрос, что покупали за границей, самым популярным ответом был – фрукты (15%). Их везут Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции. Второе место у шоколада (12%). Сладости привозят, прежде всего, из Европы. Чай сыр и вино – на третьей позиции по популярности (11%), рассказали специалисты поисковика.

«Если чай привозят в качестве сувенира из Индии, сыр и вино — из европейских стран. Одна путешественница поделилась, что в Европе вино даже за два евро вкуснее дорогого российского, поэтому всегда оставляет место в чемодане для тяжелых покупок. 9% россиян покупают в супермаркетах пиво. Особенно этот напиток пользуется популярностью в Чехии, Германии и Бельгии. 7% путешественников признались, что если едут Турцию, Грецию, Италию или Испанию, то всегда покупают оливковое масло», - отметили в Aviasales .

Колбаса, выпечка, чипсы и кофе в чемоданах возвращающихся туристов встречается реже (5%), видимо, россияне предпочитают эти продукты поглощать на месте.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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