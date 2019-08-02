Российские сборные проверяют квалификацию

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Мужская и женская команды пробиваются на Олимпиаду в Токио.

Сегодня стартует олимпийский отбор в волейболе, самом успешном для России игровом виде спорта. Лучший шанс для каждой из двух отечественных сборных пробиться на Олимпиаду в Токио, открывающуюся через год,— выиграть свой интерконтинентальный квалификационный турнир на домашней площадке. Но если насчет мощи мужской команды, недавно победившей в Лиге наций, нет никаких сомнений, то состояние женской, провалившейся в этом турнире, вызывает вопросы.

Стартующий сегодня олимпийский отбор определит 11 мужских и 11 женских сборных, которые через год в Токио выступят в волейбольных соревнованиях вместе с освобожденными от него хозяевами — японцами. Для России волейбол — безусловно, самый успешный среди игровых видов. Он — единственный, в котором обе национальные команды находятся в верхней части мирового рейтинга и перед каждым топовым состязанием котируются как претенденты на награды. Мужская завоевала олимпийское золото в 2012 году в Лондоне.

Формат отбора довольно прост. Как для мужчин, так и для женщин первая часть состоит из шести интерконтинентальных квалификационных турниров, в каждом из которых участвуют шесть сборных. Путевку на Олимпиаду приносит только первое место. У потерпевшего неудачу, если он находится высоко в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), остается шанс пробиться в Токио через континентальную квалификацию. Но этот шанс гораздо скромнее: учитывая высокий уровень конкуренции в европейском волейболе, состав такого турнира с единственной путевкой на кону наверняка будет чрезвычайно плотным.

Источник: https://www.sportsdaily.ru