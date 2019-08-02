Топ стран, где запрещен алкоголь

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Борьба различных государств с употреблением алкоголя имеет долгую историю. Было время, когда сухой закон действовал на территории России и США. Сейчас в тех странах, которые принято считать развитыми, трудно найти какие-нибудь ограничения на употребление алкогольных напитков населением. Но в тех регионах, где сильна приверженность общества своим культурно-религиозным традициям, раздобыть бутылочку спиртного бывает почти невозможно.

1.Пакистан

В Пакистане запрещено употреблять алкоголь гражданам, исповедующим ислам. Но значительную часть населения страны составляют индусы, на которых эти ограничения не действуют.

Они могут производить и свободно распивать алкоголь, что делает государственный запрет не совсем эффективным.

2.Бруней

Небольшая страна, расположенная в юго-восточной Азии, не разрешает своим гражданам употреблять алкоголь. Практически все местное население исповедует ислам, что и является причиной подобных запретов.

На многочисленных туристов, приезжающих полюбоваться достопримечательностями Брунея, ограничение не действует. Однако распить привезенную в страну бутылку чего-либо горячительного получится только дома, вдали от посторонних глаз.

3.Мальдивы

На экзотических островах, привлекающих миллионы туристов на свои жаркие пляжи, действует полноценный сухой закон. Правда распространяется он только на местных жителей.

Туристы могут спокойно употреблять алкоголь в любых количествах, но делать это они должны на территории отеля.

4.Иран

В середине двадцатого века Иран прочно стоял на пути, который сблизил бы ближневосточную страну с западной цивилизацией. Бывшую Персию считали самой прогрессивной страной региона, а их общество самым продвинутым. Но позже произошла Исламская революция, в результате которой к власти пришли крайне религиозные политические деятели.

Сейчас в Иране запрещено пить алкоголь мусульманской части населения, которая составляет подавляющее большинство. Но на представителей других религиозных конфессий и гостей страны ограничение не накладывается.

5.Индия

У Индии странная политическая структура, что позволяет законам в разных штатах сильно отличаться друг от друга. На территории страны живет огромное количество людей разных национальностей и вероисповедания, что заставляет местные власти вводить необходимые ограничения и запреты.

Так, в некоторых штатах, где большую часть населения составляют мусульмане, нельзя употреблять алкоголь.

6.Саудовская Аравия

Здесь находится место поклонения всех мусульман и колыбель всей их религии — Мекка. Здесь зародилась религия, которая категорически запрещает употреблять алкогольные напитки. Поэтому закон Саудовской Аравии строго запрещает изготовление, хранение и употребление алкоголя. Здесь нельзя пить даже тогда, когда тебя никто не видит, например, на собственной кухне. Даже туристам, въезжающим на территорию страны, запрещается провозить с собой спиртное.

Как видно из статьи, на сегодняшний день только мусульманские страны пытаются оградить свое население от влияния спиртных напитков. Сложно судить, насколько правильны такие запреты. Но хочется заметить, что вред здоровью, причиняемый алкоголем, давно не является тайной для научного сообщества любой страны. Но почему-то защищать общество от его вреда по-прежнему берутся только религиозные общины.

Источник: https://myvitae.ru