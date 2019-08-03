Директор турфирмы выступила против упрощения въезда в Россию

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Срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам предложили удвоить. С инициативой нарастить показатель с 8 до 16 дней выступила глава «Ростуризма» Зарина Догузова. По её мнению, это позволит сделать путешествия по России интереснее, учитывая внушительные размеры страны. Согласно прогнозам ведомства, введение электронных виз позволит увеличить въездной туризм на 30-40%.

Увеличение срока пребывания туристов в России по электронной визе приведет к наплыву «некачественных» туристов. Об этом рассказала генеральный директор туроператора "Виадук Тур" Лариса Федорова.

По ее словам, действующего правила, которое позволяет попасть в Россию на 8 дней по электронной визе, более чем достаточно. Увеличение срока пребывания до 16 дней привлечет в страну людей, которым нужна только дешевая водка и девочки, считает Лариса Федорова.

«Не надо превращать все в проходной двор. Не надо чтобы к нам ездили за дешевой водкой и девочкам. Хочется, чтобы была сортировка туристов, и к нам ехали те, кому реально надо ехать посмотреть эту страну и изучить историю. Когда к нам приезжает качественный турист, с ним интереснее. Не только количество приезжающих важно, но и качество. Да, к нам сложно приехать, и мы не всех принимаем, но кто очень хочет, сможет приехать», - рассказала Лариса Федорова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/