Финляндия вводит новые правила оформления визы. Эксперт объяснил, что изменилось

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Изменение процедуры оформления визы в Финляндию – это стандартизация визового процесса со всем Евросоюзом. Для россиян такой подход уже привычен, и на туристическом потоке не скажется. Такое мнение высказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.

С 1 сентября для получения визы в Финляндию необходимо будет подавать полный пакет документов, как в любую другую страну Шенгенской зоны. В список новых обязательных бумаг входят план поездки, подтверждение платежеспособности, купленные билеты и подтверждение брони места проживания.

Пока новые правила не вступили в силу, для получения визы достаточно предоставить заполненную анкету, одну цветную фотографию, действующий загранпаспорт, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

«В консульстве финны ничего не требовали, а визовый центр работает по стандартам, которые надо соблюдать. Финляндия перешла на работу с визовыми центрами и теперь запрашивает справку о доходах. Ее можно сделать в любой форме. Многие подают справку 2-НДФЛ. У всех россиян, кто ездит за рубеж, зарплата удовлетворяет требования ЕС. Период страшных правил давно прошел. Это вот немецкий визовый центр и консульство всегда требовали жутких соблюдений правил. Например, выписку из банка с движение средств за последний год. Но даже они от этого отказались. Им тоже справки 2-НДФЛ достаточно", - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/