Как заставить себя тренироваться

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Пять советов для правильной самомотивации, когда упражнения на пресс, приседания и растяжка — последнее, что хочется делать

Известный медицинский факт: аэробные или кардиоупражнения часто рекомендуют людям, склонным к депрессиям или находящимся в стрессовом состоянии. Другой разговор, что даже счастливого человека (не говоря уже о подавленном) невероятно трудно заставить работать над своим телом. Гораздо проще валяться на диване с шоколадкой и слушать ранние песни Адель. Но врачи непреклонны: чувствуете подавленное настроение, преследуют неудачи — срочно вставайте на беговую дорожку или беритесь за гантели. Представляем пять способов заставить себя работать.

Сделайте спорт СПОДРУЧНЫМ

Самое сложное — это начать. Дайте себе шанс добиться успеха: «настройте» пространство вокруг таким образом, чтобы тренировки стали сподручными. Например, положите одежду для бега рядом с кроватью. Делайте все, что необходимо, чтобы устранить препятствия, которые могут заставить вас от этой идеи отказаться и вернуться в постель.

Будьте максимальными реалистами

Когда вы заранее говорите себе, что завтра встанете в 5:30 утра и пойдете в спортзал, шансы, что это действительно произойдет, практически нулевые. Вы уже заранее настраиваете себя на провал. И эта неудача в конечном счете может быть деморализующей. Достижение целей — это то, что влияет на вашу самооценку, не разрушайте ее заведомо провальными установками. Хорошенько подумайте и поставьте перед собой реалистичные планы. В какое время лучше всего пойти в спортзал? Может быть, вы чувствуете себя немного лучше, когда возвращаетесь домой с работы или в обеденный перерыв? Уделить час на тренажерный зал — невозможно! Прогулка на свежем воздухе в течение 15 минут — миссия выполнима. Прийти в форму — совсем не значит обливаться градом пота, даже умеренная активность в удовольствие может помочь и морально, и физически. Первый маленький шаг сделан.

Вернитесь к старым полезным привычкам

Специалисты по нейробиологии утверждают, что гораздо легче активировать привычку из старых нейронных связей, чем создавать новые. Так что, если вы когда-то регулярно занимались йогой, танцами или кикбоксингом, начните именно с этого, чем с чего-то совершенно нового. Используйте нейронные связи в своих интересах.

Назначьте себе премию

Создайте себе краткосрочную мотивацию, используя психологический принцип Примак:

«Съешь брокколи — получишь десерт». Заключите с собой сделку: если будете тренироваться, то сможете побаловать себя. Награда может быть небольшой или даже рутинной. Скажем, «только после того, как я пройду один километр, смогу зайти в мессенджер и проверить сообщения».

Записывайте свои достижения

Записывайте в телефоне или в рабочем блокноте самые триумфальные моменты тренировок. «125 приседаний!», «Ура! Три километра на пробежке!», «Планка — 02.15 минут. Тело гудит, но я собой горжусь». Даже такие простые вещи смогут поднять самооценку и заставят продолжить, когда вы сильно подавлены. Используйте эти результаты, чтобы подпитывать мозг и подсказывать ему, какие положительные эмоции он сможет получить. Нам бывает очень трудно вспомнить позитив, поэтому хорошо держать под рукой ссылку, которая поднимет вам настроение.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n235709699.html