Почта России провела самую масштабную Всероссийскую почтовую Спартакиаду

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2 и 3 августа на стадионе «Авангард» в г. Домодедово прошли финальные состязания Всероссийского этапа корпоративной Спартакиады Почты России. Почтовики соревновались в командных видах спорта: мини-футболе, волейболе, стритболе, плавании-эстафете вольным стилем и беге-эстафете, а также в индивидуальных дисциплинах: настольном теннисе, беге на 100, 400, 1000 и 3000 метров, гиревом спорте, шахматах, плавании на 50 и 200 метров и мультиспорте (комплекс упражнений ГТО).

В соревнованиях приняли участие 1500 сотрудников компании – победители макрорегиональных этапов состязания и болельщики команд. Организаторами Спартакиады выступили Почта России и Профсоюз работников связи России. Спартакиада 2019 года стала самым масштабным спортивным корпоративным событием в жизни почтовиков.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края