"Черноморец" вышел на "Армавир" в Кубке России

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В эпическом матче 1/64-ой финала Олимп Кубка России с новокубанским "Биологом", "Черноморец" одержал волевую победу и прошел в 1/32-ую финала. Драматичная встреча давних соперников началась для новороссийской команды хуже некуда.

Нереализовав свои моменты в начале первого тайма к 22-ой минуте бело-синие проигрывали со счетом 0:2. Главный тренер хозяев поля Эдуард Саркисов после второго пропущенного гола поменял центр полузащиты. "Черноморец" сумел сократить разрыв в счете на 44-ой минуте. С передачи Евгения Чабанова отличился Джамал Дибиргаджиев. Во втором тайме хозяева поля продолжили давление на ворота "биологов", но с реализацией моментов была беда. И все же за три минуты до окончания основного времени матча Джамал Дибиргаджиев сумел замкнуть навес Артема Поникарова, переведя игру в дополнительное время, 2:2. Едва свисток арбитра возвестил о начале первой пятнадцатиминутки, как хет-трик Джамала Дибиргаджиева выел "Черноморец" вперед. Нападающий снова забил головой. Теперь отыгрываться надо было гостям, но бело-синие уже не собирались упускать свою удачу. На последней минуте матча Юрий Клочков отобрал мяч у соперника, отпасовал на Джамала Дибиргаджиева, который вывел один на один Евгения Чабанова. Полузащитник хладнокровно катнул мяч под опорную ногу голкиперу "Биолога" и установил окончательный счет в матче - 4:2. Эта победа вывела "Черноморец" в 1/32-ую финала Олимп Кубка России, где наша команда примет 21-го августа на своем поле представителя ФНЛ - "Армавир".

Источник: Сергей Рудольфович Шахвердов