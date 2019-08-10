Владимир Синяговский: Новых спортивных достижений и побед!
Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский на утренней зарядке поздравил земляков с Днем физкультурника.
"Дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!
Ведь этот праздник одинаково близок олимпийским чемпионам, спортсменам, тренерам и миллионам любителей спорта и здорового образа жизни.
Кубанская земля богата замечательными людьми, посвятившими свою жизнь спорту и передавшими эту преданность детям и внукам. Физическая культура и спорт являются важнейшим фактором в воспитании молодого поколения, за которым наше будущее и славные победы. Замечательно, что с каждым годом растет число людей, для которых занятия физкультурой и спортом становятся частью привычного уклада жизни. Для этого в Краснодарском крае созданы необходимые условия.
В этот замечательный праздник искренне желаю всем вам здоровья, отличного настроения и новых спортивных достижений и побед! Мира и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
Категория: Новости / Спорт и туризм