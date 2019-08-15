О шансах россиян на победу в The International 2019

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У российской команды Virtus.pro большие шансы получить приз в миллиард рублей за первое место на The International 2019. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель игрового проекта Александр Кузьменко.

Напомним, в Китае стартовал киберспортивный турнир The International 2019. В нем участвуют 18 команд, которые сражаются в дисциплине Dota 2. Общий призовой фонд турнира – 33 миллиона долларов (и он продолжает расти уже во время матчей). Победители увезут с собой 15 миллионов, то есть почти 1 миллиард рублей. За последние место команда получит 80 тысяч долларов.

Постсоветское пространство в этом году представляют 2 команды. Virtus.pro из России и Natus Vincere (Na’Vi) из Украины. О том, с кем им предстоит столкнуться, в эфире радио Sputnik рассказал Александр Кузьменко.

«Virtus.pro - это уже зарекомендовавшие себя чемпионы. Это ребята, которые весьма успешно выступают в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike на международных чемпионатах. На своей базе в Москве они ведут такую же подготовку, как и любые другие спортсмены. Им придется столкнуться с азиатами-роботами, которые всю свою жизнь кладут на киберспорт. Еще с европейцами-талантами, которые неожиданно появляются и всех обыгрывают. И с американцами, у которых система подготовки выглядит практически, как у наших», - пояснил Александр Кузьменко.

Dota 2 – это командная игра в жанре Multiplayer Online Battle Arena (многопользовательская онлайновая боевая арена). В ней соревнуются две команды по 5 игроков. Под управлением каждого из них фантастический персонаж, который должен побеждать соперников и повышать уровни. Когда команды достигают определенного уровня силы, они могут атаковать базу противника. Цель всей игры – уничтожения главного строения оппонентов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/