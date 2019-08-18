"Черноморец" вырвал победу у "Анжи"

/Спорт и туризм/

В упорном поединке "Черноморец" дожал во втором тайме махачкалинский "Анжи". В первой половине игры новороссийская команда имела ощутимое территориальное преимущество, но воплотить его в голы не смогла.

Иван Матюшенко попал в штангу со штрафного, а другие возможности забить не использовали его партнеры. Во втором тайме "Черноморец" поднажал и наконец, забил. Что самое интересное дважды отличился экс-игрок "Анжи, а ныне нападающий "Черноморца" Джамал Дибиргаджиев. Сначала на 57 минуте форвард замкнул навес Евгения Чабанова, а на 84 минуте все тот же Евгений Чабанов отправился подавать мяч с угловой отметки. Подача получилась точно на Джамала Дибиргаджиева и на табло новороссийского стадиона зажглась двойка под названием "Черноморец". Уже в компенсированное время махачкалинцам удалось заработать пенальти сделать счет 2:1, но это не помешало "Черноморцу" одержать победу и набрать три очка. Бело-синяя команда переместилась на шестую строчку в турнирной таблице. Теперь 21 августа в 18 часов новороссийский "Черноморец" в 1/32 финала Олимп Кубка России 2019/20 годов примет на своем стадионе команду первого дивизиона "Армавир".