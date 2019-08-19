Куда «летают» самые популярные «Ласточки»
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали спрос на маршруты «Ласточек» за год (с августа 2018 года по август 2019). Полученные данные сравнивались с периодом годом ранее. По доле проданных билетов составлялся топ самых популярных «Ласточек». В исследовании указаны средние цены в одну сторону, время в пути, популярность (% пассажиров) их средний возраст, пол.
Самыми популярными у пассажиров оказались краснодарские и московские направления. Если говорить в целом о портрете пассажира, то на каждом направлении женщин ездит больше, чем мужчин. Средний возраст пассажира — 36 лет.
Топ 15 самых популярных у пассажиров маршрутов «Ласточек»
|
Направление
|
Доля пассажиров,%
|
Кол-во Ласточек
|
Средняя цена, в одну сторону
|
Среднее время в пути (час)
|
Средний возраст
|
%, Мужчин
|
%, Женщин
|
Краснодар - Сочи
|
4.4%
|
10
|
650
|
4:10
|
35
|
40,0%
|
60,0%
|
Москва – Н. Новгород
|
4.1%
|
9
|
1275
|
2:35
|
37
|
46,5%
|
53,5%
|
Москва - Иваново
|
3.6%
|
8
|
744
|
2:19
|
37
|
41,9%
|
58,1%
|
Москва - Владимир
|
3.1%
|
18
|
874
|
2:28
|
38
|
45,2%
|
54,8%
|
Санкт-Петербург - Псков
|
3.1%
|
6
|
469
|
0:34
|
35
|
39,4%
|
60,6%
|
Краснодар - Адлер
|
2.9%
|
10
|
754
|
4:37
|
33
|
39,1%
|
60,9%
|
Москва - Смоленск
|
2.6%
|
10
|
781
|
2:54
|
37
|
42,7%
|
57,3%
|
Ростов-на-Дону - Краснодар
|
1.9%
|
4
|
543
|
5:45
|
34
|
39,0%
|
61,0%
|
Москва - Тула
|
1.8%
|
8
|
457
|
4:20
|
36
|
40,2%
|
59,8%
|
Москва - Гагарин
|
1.7%
|
14
|
375
|
2:58
|
36
|
39,5%
|
60,5%
|
Москва - Вязьма
|
1.6%
|
14
|
402
|
2:58
|
36
|
39,2%
|
60,8%
|
Москва - Орёл
|
1.5%
|
8
|
781
|
4:20
|
37
|
41,5%
|
58,5%
|
Краснодар - Туапсе
|
0.9%
|
11
|
469
|
5:17
|
33
|
33,9%
|
66,1%
|
Москва - Ковров
|
0.9%
|
10
|
989
|
2:36
|
37
|
42,9%
|
57,1%
|
Москва - Можайск
|
0.9%
|
14
|
324
|
2:58
|
37
|
40,2%
|
59,8%
Сравнение с предыдущим периодом:
|
Направление
|
Позиция в рейтинге 2017-2018
|
Позиция в рейтинге 2018-2019
|
Доля 2017-2018
|
Доля 2018-2018
|
Средняя цена 2017-2018
|
Средняя цена 2018-2019
|
Динамика цены
|
Краснодар - Сочи
|
1
|
1
|
5,7%
|
4,4%
|
638
|
650
|
+1,9%
|
Москва - Нижний Новгород
|
2
|
2
|
5,6%
|
4,1%
|
1327
|
1275
|
-3,9%
|
Москва - Иваново
|
9
|
3
|
1,4%
|
3,6%
|
605
|
744
|
+23,0%
|
Москва - Владимир
|
3
|
4
|
4,5%
|
3,1%
|
828
|
874
|
+5,6%
|
Санкт-Петербург - Псков
|
не ходили
|
5
|
—
|
3,1%
|
—
|
469
|
—
|
Краснодар - Адлер
|
4
|
6
|
3,9%
|
2,9%
|
744
|
754
|
+1,3%
|
Москва - Смоленск
|
5
|
7
|
3,2%
|
2,6%
|
809
|
781
|
-3,5%
|
Ростов-на-Дону - Краснодар
|
7
|
8
|
1,7%
|
1,9%
|
796
|
543
|
-31,8%
|
Москва - Тула
|
8
|
9
|
1,7%
|
1,8%
|
476
|
457
|
-4,0%
|
Москва - Гагарин
|
10
|
10
|
1,3%
|
1,7%
|
418
|
375
|
-10,3%
|
Москва - Вязьма
|
13
|
11
|
1,2%
|
1,6%
|
442
|
402
|
-9,0%
|
Москва - Орёл
|
6
|
12
|
1,9%
|
1,5%
|
703
|
781
|
+11,1%
|
Краснодар - Туапсе
|
15
|
13
|
1,0%
|
0,9%
|
479
|
469
|
-2,1%
|
Москва - Ковров
|
12
|
14
|
1,2%
|
0,9%
|
993
|
989
|
-0,4%
|
Москва - Можайск
|
16
|
15
|
0,8%
|
0,9%
|
312
|
324
|
+3,8%
По сравнению с прошлым периодом рейтинг особо не изменился, так же в топе краснодарские и московские направления, но добавилось новое направление Санкт-Петербург — Псков, которое пользуется немалым спросом.
Немного потеряла любовь пассажиров «Ласточка», которая ходит по маршруту Москва — Орёл, а вот «Ласточка» с маршрутом Москва — Иваново, наоборот, поднялась с 9-го на 3-е место в рейтинге. При этом вместе с ростом популярности направления Москва — Иваново, выросли и цены (+23%). На 11% выросла цена билета на маршруте Москва — Орел. Возможно. Из-за повышения цены снизилась популярность «Ласточки».
Самое большое снижение цены, почти на треть, произошло на направлении Ростов-на-Дону — Краснодар.
Источник: Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру
Категория: Новости / Спорт и туризм