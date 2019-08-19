Куда «летают» самые популярные «Ласточки»

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Эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали спрос на маршруты «Ласточек» за год (с августа 2018 года по август 2019). Полученные данные сравнивались с периодом годом ранее. По доле проданных билетов составлялся топ самых популярных «Ласточек». В исследовании указаны средние цены в одну сторону, время в пути, популярность (% пассажиров) их средний возраст, пол.

Самыми популярными у пассажиров оказались краснодарские и московские направления. Если говорить в целом о портрете пассажира, то на каждом направлении женщин ездит больше, чем мужчин. Средний возраст пассажира — 36 лет.

Топ 15 самых популярных у пассажиров маршрутов «Ласточек»

Направление Доля пассажиров,% Кол-во Ласточек Средняя цена, в одну сторону Среднее время в пути (час) Средний возраст %, Мужчин %, Женщин Краснодар - Сочи 4.4% 10 650 4:10 35 40,0% 60,0% Москва – Н. Новгород 4.1% 9 1275 2:35 37 46,5% 53,5% Москва - Иваново 3.6% 8 744 2:19 37 41,9% 58,1% Москва - Владимир 3.1% 18 874 2:28 38 45,2% 54,8% Санкт-Петербург - Псков 3.1% 6 469 0:34 35 39,4% 60,6% Краснодар - Адлер 2.9% 10 754 4:37 33 39,1% 60,9% Москва - Смоленск 2.6% 10 781 2:54 37 42,7% 57,3% Ростов-на-Дону - Краснодар 1.9% 4 543 5:45 34 39,0% 61,0% Москва - Тула 1.8% 8 457 4:20 36 40,2% 59,8% Москва - Гагарин 1.7% 14 375 2:58 36 39,5% 60,5% Москва - Вязьма 1.6% 14 402 2:58 36 39,2% 60,8% Москва - Орёл 1.5% 8 781 4:20 37 41,5% 58,5% Краснодар - Туапсе 0.9% 11 469 5:17 33 33,9% 66,1% Москва - Ковров 0.9% 10 989 2:36 37 42,9% 57,1% Москва - Можайск 0.9% 14 324 2:58 37 40,2% 59,8%



Сравнение с предыдущим периодом:

Направление Позиция в рейтинге 2017-2018 Позиция в рейтинге 2018-2019 Доля 2017-2018 Доля 2018-2018 Средняя цена 2017-2018 Средняя цена 2018-2019 Динамика цены Краснодар - Сочи 1 1 5,7% 4,4% 638 650 +1,9% Москва - Нижний Новгород 2 2 5,6% 4,1% 1327 1275 -3,9% Москва - Иваново 9 3 1,4% 3,6% 605 744 +23,0% Москва - Владимир 3 4 4,5% 3,1% 828 874 +5,6% Санкт-Петербург - Псков не ходили 5 — 3,1% — 469 — Краснодар - Адлер 4 6 3,9% 2,9% 744 754 +1,3% Москва - Смоленск 5 7 3,2% 2,6% 809 781 -3,5% Ростов-на-Дону - Краснодар 7 8 1,7% 1,9% 796 543 -31,8% Москва - Тула 8 9 1,7% 1,8% 476 457 -4,0% Москва - Гагарин 10 10 1,3% 1,7% 418 375 -10,3% Москва - Вязьма 13 11 1,2% 1,6% 442 402 -9,0% Москва - Орёл 6 12 1,9% 1,5% 703 781 +11,1% Краснодар - Туапсе 15 13 1,0% 0,9% 479 469 -2,1% Москва - Ковров 12 14 1,2% 0,9% 993 989 -0,4% Москва - Можайск 16 15 0,8% 0,9% 312 324 +3,8%

По сравнению с прошлым периодом рейтинг особо не изменился, так же в топе краснодарские и московские направления, но добавилось новое направление Санкт-Петербург — Псков, которое пользуется немалым спросом.

Немного потеряла любовь пассажиров «Ласточка», которая ходит по маршруту Москва — Орёл, а вот «Ласточка» с маршрутом Москва — Иваново, наоборот, поднялась с 9-го на 3-е место в рейтинге. При этом вместе с ростом популярности направления Москва — Иваново, выросли и цены (+23%). На 11% выросла цена билета на маршруте Москва — Орел. Возможно. Из-за повышения цены снизилась популярность «Ласточки».

Самое большое снижение цены, почти на треть, произошло на направлении Ростов-на-Дону — Краснодар.

Источник: Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру