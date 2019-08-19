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Куда «летают» самые популярные «Ласточки»

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали спрос на маршруты «Ласточек» за год (с августа 2018 года по август 2019). Полученные данные сравнивались с периодом годом ранее. По доле проданных билетов составлялся топ самых популярных «Ласточек». В исследовании указаны средние цены в одну сторону, время в пути, популярность (% пассажиров) их средний возраст, пол.

Самыми популярными у пассажиров оказались краснодарские и московские направления. Если говорить в целом о портрете пассажира, то на каждом направлении женщин ездит больше, чем мужчин. Средний возраст пассажира — 36 лет.

Топ 15 самых популярных у пассажиров маршрутов «Ласточек»

Направление

Доля пассажиров,%

Кол-во Ласточек

Средняя цена, в одну сторону

Среднее время в пути (час)

Средний возраст

%, Мужчин

%, Женщин

Краснодар - Сочи

4.4%

10

650

4:10

35

40,0%

60,0%

Москва – Н. Новгород

4.1%

9

1275

2:35

37

46,5%

53,5%

Москва - Иваново

3.6%

8

744

2:19

37

41,9%

58,1%

Москва - Владимир

3.1%

18

874

2:28

38

45,2%

54,8%

Санкт-Петербург - Псков

3.1%

6

469

0:34

35

39,4%

60,6%

Краснодар - Адлер

2.9%

10

754

4:37

33

39,1%

60,9%

Москва - Смоленск

2.6%

10

781

2:54

37

42,7%

57,3%

Ростов-на-Дону - Краснодар

1.9%

4

543

5:45

34

39,0%

61,0%

Москва - Тула

1.8%

8

457

4:20

36

40,2%

59,8%

Москва - Гагарин

1.7%

14

375

2:58

36

39,5%

60,5%

Москва - Вязьма

1.6%

14

402

2:58

36

39,2%

60,8%

Москва - Орёл

1.5%

8

781

4:20

37

41,5%

58,5%

Краснодар - Туапсе

0.9%

11

469

5:17

33

33,9%

66,1%

Москва - Ковров

0.9%

10

989

2:36

37

42,9%

57,1%

Москва - Можайск

0.9%

14

324

2:58

37

40,2%

59,8%


Сравнение с предыдущим периодом:

Направление

Позиция в рейтинге 2017-2018

Позиция в рейтинге 2018-2019

Доля 2017-2018

Доля 2018-2018

Средняя цена 2017-2018

Средняя цена 2018-2019

Динамика цены

Краснодар - Сочи

1

1

5,7%

4,4%

638

650

+1,9%

Москва - Нижний Новгород

2

2

5,6%

4,1%

1327

1275

-3,9%

Москва - Иваново

9

3

1,4%

3,6%

605

744

+23,0%

Москва - Владимир

3

4

4,5%

3,1%

828

874

+5,6%

Санкт-Петербург - Псков

не ходили

5

3,1%

469

Краснодар - Адлер

4

6

3,9%

2,9%

744

754

+1,3%

Москва - Смоленск

5

7

3,2%

2,6%

809

781

-3,5%

Ростов-на-Дону - Краснодар

7

8

1,7%

1,9%

796

543

-31,8%

Москва - Тула

8

9

1,7%

1,8%

476

457

-4,0%

Москва - Гагарин

10

10

1,3%

1,7%

418

375

-10,3%

Москва - Вязьма

13

11

1,2%

1,6%

442

402

-9,0%

Москва - Орёл

6

12

1,9%

1,5%

703

781

+11,1%

Краснодар - Туапсе

15

13

1,0%

0,9%

479

469

-2,1%

Москва - Ковров

12

14

1,2%

0,9%

993

989

-0,4%

Москва - Можайск

16

15

0,8%

0,9%

312

324

+3,8%

По сравнению с прошлым периодом рейтинг особо не изменился, так же в топе краснодарские и московские направления, но добавилось новое направление Санкт-Петербург — Псков, которое пользуется немалым спросом.

Немного потеряла любовь пассажиров «Ласточка», которая ходит по маршруту Москва — Орёл, а вот «Ласточка» с маршрутом Москва — Иваново, наоборот, поднялась с 9-го на 3-е место в рейтинге. При этом вместе с ростом популярности направления Москва — Иваново, выросли и цены (+23%). На 11% выросла цена билета на маршруте Москва —  Орел. Возможно. Из-за повышения цены снизилась популярность «Ласточки».

Самое большое снижение цены, почти на треть, произошло на направлении Ростов-на-Дону — Краснодар.

Источник: Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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