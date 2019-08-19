Спортивная новинка: банджи-фитнес

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В последнее время в больших сетевых спортивных клубах стала появляться новая дисциплина под названием Bungee Workout. Слово «банджи» в переводе с английского языка означает «пружинное устройство». Вы, наверняка, не раз слышали о банджи-джампинге, а может кто-то даже на себе испытал адреналин во время экстремальных прыжков с моста на эластичной банджи-резинке. Кроме банджи-джампинга эластичные канаты также используются в акробатике и альпинизме. Собственно, банджи-фитнес и зародился, как тренировочная база для альпинистов и акробатов в Таиланде, а уже оттуда перекочевал в спортивные клубы США и Китая. В Европе первые классы по Bungee Workout появились в Германии, а с прошлого года активно распространяются по Москве и другим городам России.

Суть Bungee Workout заключается в том, что один конец эластичного каната вам привязывают на пояс или вокруг груди, а второй – надежно крепится под потолком. Конечно, длина такой резинки намного короче, чем в банджи-джампинге. Благодаря такой «страховке» вы получаете возможность время от времени «парить в воздухе», выполняя упражнения. В банджи-фитнесе вы запросто можете с прямого отжимания подпрыгнуть в воздух и приземлиться уже в приседание, можете делать выпады, после каждого - в прыжке меняя ногу, подлетать с разбега вверх в различных положениях на максимальное вытяжение резинки, разнообразить с ее помощью стретчинг, танцевальные движения и т.д.

Со стороны все это кажется чем-то фантастическим и довольно травмоопасным. Ведь вы всей своей массой тела обрушиваетесь на эластичный канат, обеспечивая его максимальное натяжение, а затем сила инерции при его сжатии помогает вам подняться и сменить позицию. Ясно, что при этом крепления подобного оборудования должны быть надежными как на вашем поясе, так и на потолке. Кроме того, страшно, что, предавшись «полету», эластичный канат самортизирует и отбросит вас в стену или столкнет с другим участником тренировки. Именно поэтому перед началом каждого занятия и в особенности при первом знакомстве группы с направлением тренер проводит тщательный инструктаж по поводу правил использования банджи-оборудования, рассказывает, как проводить проверку его креплений, соблюдать технику выполнения упражнений во время самой тренировки и т.п.

Банджи-фитнес позволяет решить множество задач. В первую очередь, этот вид высокоинтенсивных тренировок подойдет тем, кто хочет похудеть. Ведь во время прыжков на эластичном канате за час можно сжечь до 1000 кКал. Причем благодаря резинке существенно снижается нагрузка на суставы и сухожилия, которая является негативным фактором при выполнении классических прыжков без смягчающего амортизатора при приземлении. Вместе с тем, небесполезен банджи-фитнес и для тех, кто хочет улучшить мышечный тонус. Ведь эластичность каната рождает массу упражнений на работу с его сопротивлением. Да и во время выполнения прыжков придется напрячь целый ряд мышечных групп, чтобы сохранить равновесие.

Глядя видеоролики, где банджи-джампингом занимаются профессионалы, со стороны может показаться, что все это легко, и резинка сама за вас выполняет львиную часть спортивной работы. Однако это не так. Если вы в дисциплине новичок, то отрегулируйте предстоящую на тренировке нагрузку выбором более эластичного каната. Примите во внимание, что, чем толще резинка, тем с большим сопротивлением вам предстоит работать, и тем, соответственно, будет труднее.

Зато итогом такой работы станет отличная тренировка сердечной мышцы и вестибулярного аппарата, улучшение подвижности суставов и работы лимфатической системы, повышение мышечного тонуса, снижение избыточного веса благодаря увеличению потребления кислорода, развитие координации движений и умения балансировать, укрепление иммунитета, улучшение гибкости и растяжки, новые позитивные ощущения и приподнятое настроение в конце каждой тренировки.

В любом случае Bungee Workout – это ново, эффективно, мотивирующе и весело. По ощущениям невесомости во время тренировки банджи-фитнес можно сравнить со Sky jumping, Kangoo jumps, Fly yoga (фитнес в гамаках), о которых мы также недавно рассказывали вам на наших фитнес-страницах. Если вы боитесь высоты и знаете по себе, что никогда не решитесь на такой экстрим как банджи-джампинг с моста, то попробуйте хотя бы банджи-фитнес в зале! Подарите себе ощущение безопасного полета!

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n215757920.html