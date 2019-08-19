Без российских туристов Грузия потеряла 60 млн. долларов

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Туристический сектор Грузии потерял 60 млн. долларов из-за сокращения турпотока из России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. В 2018 году почти каждый пятый турист (21%) прибыл в Грузию именно из России. Премьер-министр пообещал восстановить турпоток. Напомним, Москва приостановила прямые авиарейсы с Грузией с 8 июля из-за антироссийских акций в Тбилиси.

Существенные деньги потеряли отели, авиакомпании и рестораны, рассказал в интервьюрадио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Увы, статистика показывает сокращение турпотока, несмотря на то, что туристы хотели бы посещать Грузию. Туроператоры выполняют указание Ростуризма, и пока ситуация не будет нормализована, говорить о восстановлении турпотока преждевременно. Есть самостоятельные туристы, которые путешествуют транзитными рейсами. Но перелет получается более продолжительный, не такой удобный и дорогой. У самостоятельных туристов есть возможность организации туров, пакетные туры не формируются и не предлагаются с 22 июня. Все туристы, которые находились в Грузии организованно, до 8 июля вернулись в Россию. 4,5 тысячи туристов, которые планировали отдых в июле и августе, получили либо 100%-ый возврат, либо перебронировались на другие направления», – рассказал Дмитрий Горин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/