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Прокуратурой Каневского района принято участие в открытии фестиваля «Кубанские каникулы»

В парке 30-летия Победы в ст. Каневской прошёл районный этап краевого фестиваля «Кубанские каникулы». В нём приняли участие, в том числе подростки, состоящие на профилактическом учете в органах системы профилактики.

Прокуратурой района принято участие в торжественном открытии фестиваля. Помощник прокурора, осуществляющий надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, пожелала всем участникам хорошего настроения и победы в фестивале.

Кроме того, всех участников приветствовала заместитель главы Каневского района по социальным вопросам, председатель муниципальной  комиссии по делам несовершеннолетних.

Задачей фестиваля является привлечение подростков к позитивным формам досуговой занятости, формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни, спорту и физической культуре.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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