Прокуратурой Каневского района принято участие в открытии фестиваля «Кубанские каникулы»

Прокуратурой района принято участие в торжественном открытии фестиваля. Помощник прокурора, осуществляющий надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, пожелала всем участникам хорошего настроения и победы в фестивале.

Кроме того, всех участников приветствовала заместитель главы Каневского района по социальным вопросам, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Задачей фестиваля является привлечение подростков к позитивным формам досуговой занятости, формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни, спорту и физической культуре.