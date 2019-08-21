В Новороссийске проводятся следственные мероприятия

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С утра 21 августа в помещениях футбольного клуба "Черноморец" проходят обыски в рамках уголовного дела по факту договорной игры в мае 2019 года.

Напомним, что в этом году в России официально признали матч договорным. Участникам грозит до 5 лет тюрьмы.

И ими стали футболисты из Новороссийска. Бесславно закончилась карьера тренера Дешекова в "Черноморце". Подмочена репутация краснодарского "Урожая".

В южной зоне ПФЛ две команды планировали попасть в лигу выше. До последнего тура за место в ФНЛ боролись «Чайка», частный клуб из села Пескопесчаное и созданный на месте обанкротившейся «Кубани» «Урожай». По итогам сезона «Чайка» опередила «Урожай» на три очка и ушла на повышение.

14 мая гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко намекнул, что матч 27 тура между «Чайкой» и «Черноморцем» мог быть договорным. Лидеры ПФЛ пропустили первыми, но потом трижды забили после смешных ошибок защитников соперников. Речь об Анатолии Пуляеве, Иване Пуляеве, Станиславе Резникове и Сергее Обивалине из «Черноморца».

РФС инициировал расследование, «Чайка» согласилась в нем поучаствовать, но опровергла все обвинения в адрес клуба.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц представил первые итоги расследования. Выяснилось, что Дмитрий Градиленко хотел стимулировать «Черноморец» победить конкурентов и предложил команде 500 тысяч рублей в случае победы. Но Новороссийский клуб проиграл.

КДК получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, результаты психо-физиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и другие документы, подтверждающие обстоятельства влияния на результат матча. Технический комитет РФС подготовил экспертное заключение после просмотра всех видео. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы.

По полученным данным, в день матча, во время установки главный тренер «Черноморца» Дышеков объявил игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил ему 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», эти деньги должны были разделиться между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой».

Было также установлено, что после первого тайма (1:1) команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности. Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморец» практически сдали игру, обеспечив победу сопернику.

Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство у других игроков «Черноморца». Внутри команды были перепалки, стычки — как на поле, так и в подтрибунном помещении. Это подтвердили игроки и главный тренер. Установлено, что игроки «Черноморца», которые не были вовлечены в эту странную игру, предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину.

2 млн рублей должны были получить Пуляев, Резников и Юдин за поражение.

Проверка выявила факт влияния как Дешекова и Градиленко, так и сговора трех игроков на результат матча.

Гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко за оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера «Черноморца» Дышекова) с целью влияния на результат матча отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год. Тренер Дышеков за оказание воздействия на игроков «Черноморца», с целью влияния на результат отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год. Игроки «Черноморца» Резников, Юдин и Пуляев отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на три года. 5 лет могут получить футболисты «Черноморца» за сдачу матча. Адвокат и специалист в спортивном праве Александр Чеботарев отметил в интервью Sport24, что наказания могут возрасти.

Необходимо дождаться окончания расследования, чтобы установить всех криминальных участников договорного матча, выяснить роль судей. Сейчас можно говорить о возможной квалификации действий игроков по п.3 ст.184 УК РФ, согласно которому предусмотрена ответственность за предварительный сговор спортсменов, направленный на влияние на спортивный результат. Наказание за данное преступление - от штрафа от 3 до 700 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы.