Города, в которые путешественники возвращаются по несколько раз за год
Сервис путешествий Туту.ру выяснил, какие города особенно притягивают путешественников. Так притягивают, что они возвращаются туда по несколько раз за год, а кто-то в месяц не по разу. Кого-то «возвращают» родственные или дружеские связи, кто-то возвращается по работе, а кто-то — потому что там красиво и хорошо.
Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019-го и построили рейтинг городов по «возвращаемости» туристов, то есть отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались более одного раза (уникальность пассажира проверялась по ФИО и дате рождения).
Топ 10 российских городов, в которые путешественники любят прилетать несколько раз за год
|
Город
|
Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз,%
|
Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров
|
Усинск
|
15,0
|
9
|
Стрежевой
|
14,0
|
8
|
Белоярский
|
13,2
|
8
|
Новый Уренгой
|
13,0
|
13
|
Саратов
|
12,8
|
28
|
Бодайбо
|
12,6
|
9
|
Салехард
|
12,5
|
16
|
Ульяновск
|
12,5
|
17
|
Нижнекамск
|
12,4
|
50
|
Москва
|
12,4
|
65
Топ российских городов-миллионников, в которые путешественники любят прилетать несколько раз за год
|
Город
|
Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз,%
|
Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров
|
Москва
|
12,4
|
65
|
Ростов-на-Дону
|
11,6
|
42
|
Воронеж
|
11,3
|
27
|
Самара
|
11,3
|
28
|
Уфа
|
10,7
|
18
|
Пермь
|
10,4
|
14
|
Волгоград
|
10,2
|
19
|
Екатеринбург
|
10,0
|
31
|
Санкт-Петербург
|
9,9
|
34
|
Нижний Новгород
|
9,8
|
13
|
Новосибирск
|
9,7
|
16
В российский топ попали города, куда люди летят не отдыхать, а работать или к родным. Интересно, что из южных курортных городов в подборку попал только Ростов-на-Дону. Рекордсменом стал пассажир, который за год слетал в Москву 65 раз! Другой пассажир 50 раз слетал в Нижнекамск, еще один — 34 раза в Санкт-Петербург.
Топ 20 зарубежных городов, в которые любят возвращаться путешественники несколько раз за год
|
Город
|
Страна
|
Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз, %
|
Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров
|
Львов
|
Украина
|
11,6
|
11
|
Кишинёв
|
Молдавия
|
11,1
|
6
|
Лондон
|
Великобритания
|
10,4
|
15
|
Киев
|
Украина
|
10,1
|
16
|
Вильнюс
|
Литва
|
9,1
|
15
|
Белград
|
Сербия
|
8,9
|
9
|
Рига
|
Латвия
|
8,7
|
11
|
Уральск
|
Казахстан
|
8,6
|
5
|
Минск
|
Белоруссия
|
8,4
|
12
|
Кутаиси
|
Грузия
|
8,0
|
4
|
Одесса
|
Украина
|
7,9
|
5
|
Дели
|
Индия
|
7,9
|
5
|
Пекин
|
Китай
|
7,8
|
7
|
Цюрих
|
Швейцария
|
7,5
|
9
|
Шанхай
|
Китай
|
7,2
|
4
|
София
|
Болгария
|
7,1
|
4
|
Ницца
|
Франция
|
7,0
|
4
|
Женева
|
Швейцария
|
6,8
|
5
|
Берлин
|
Германия
|
6,8
|
7
|
Стамбул
|
Турция
|
6,8
|
9
Зарубежный рейтинг городов возглавляют Львов, Кишинев и Лондон. А среди пассажиров рекордсменов можно отметить тех, кто за год 16 раз слетал в Киев, по 15 раз — в Лондон и в Вильнюс, 14 раз — в Ереван. Сам Ереван не попал в топ 20 городов, куда любят возвращаться туристы. Тем не менее, есть такие, кто летает в столицу Армении чуть ли не каждый месяц.
Источник: Туту.ру
Категория: Новости / Спорт и туризм