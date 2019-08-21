Города, в которые путешественники возвращаются по несколько раз за год

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Сервис путешествий Туту.ру выяснил, какие города особенно притягивают путешественников. Так притягивают, что они возвращаются туда по несколько раз за год, а кто-то в месяц не по разу. Кого-то «возвращают» родственные или дружеские связи, кто-то возвращается по работе, а кто-то — потому что там красиво и хорошо.

Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019-го и построили рейтинг городов по «возвращаемости» туристов, то есть отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались более одного раза (уникальность пассажира проверялась по ФИО и дате рождения).

Топ 10 российских городов, в которые путешественники любят прилетать несколько раз за год

Город Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз,% Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров Усинск 15,0 9 Стрежевой 14,0 8 Белоярский 13,2 8 Новый Уренгой 13,0 13 Саратов 12,8 28 Бодайбо 12,6 9 Салехард 12,5 16 Ульяновск 12,5 17 Нижнекамск 12,4 50 Москва 12,4 65



Топ российских городов-миллионников, в которые путешественники любят прилетать несколько раз за год

Город Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз,% Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров Москва 12,4 65 Ростов-на-Дону 11,6 42 Воронеж 11,3 27 Самара 11,3 28 Уфа 10,7 18 Пермь 10,4 14 Волгоград 10,2 19 Екатеринбург 10,0 31 Санкт-Петербург 9,9 34 Нижний Новгород 9,8 13 Новосибирск 9,7 16



В российский топ попали города, куда люди летят не отдыхать, а работать или к родным. Интересно, что из южных курортных городов в подборку попал только Ростов-на-Дону. Рекордсменом стал пассажир, который за год слетал в Москву 65 раз! Другой пассажир 50 раз слетал в Нижнекамск, еще один — 34 раза в Санкт-Петербург.

Топ 20 зарубежных городов, в которые любят возвращаться путешественники несколько раз за год

Город Страна Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз, % Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров Львов Украина 11,6 11 Кишинёв Молдавия 11,1 6 Лондон Великобритания 10,4 15 Киев Украина 10,1 16 Вильнюс Литва 9,1 15 Белград Сербия 8,9 9 Рига Латвия 8,7 11 Уральск Казахстан 8,6 5 Минск Белоруссия 8,4 12 Кутаиси Грузия 8,0 4 Одесса Украина 7,9 5 Дели Индия 7,9 5 Пекин Китай 7,8 7 Цюрих Швейцария 7,5 9 Шанхай Китай 7,2 4 София Болгария 7,1 4 Ницца Франция 7,0 4 Женева Швейцария 6,8 5 Берлин Германия 6,8 7 Стамбул Турция 6,8 9



Зарубежный рейтинг городов возглавляют Львов, Кишинев и Лондон. А среди пассажиров рекордсменов можно отметить тех, кто за год 16 раз слетал в Киев, по 15 раз — в Лондон и в Вильнюс, 14 раз — в Ереван. Сам Ереван не попал в топ 20 городов, куда любят возвращаться туристы. Тем не менее, есть такие, кто летает в столицу Армении чуть ли не каждый месяц.

Источник: Туту.ру