/Спорт и туризм/

Города, в которые путешественники возвращаются по несколько раз за год

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, какие города особенно притягивают путешественников. Так притягивают, что они возвращаются туда по несколько раз за год, а кто-то в месяц не по разу. Кого-то «возвращают» родственные или дружеские связи, кто-то возвращается по работе, а кто-то — потому что там красиво и хорошо.

Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019-го и построили рейтинг городов по «возвращаемости» туристов, то есть отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались более одного раза (уникальность пассажира проверялась по ФИО и дате рождения).

Топ 10 российских городов, в которые путешественники любят прилетать несколько раз за год

Город

Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз,%

Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров

Усинск

15,0

9

Стрежевой

14,0

8

Белоярский

13,2

8

Новый Уренгой

13,0

13

Саратов

12,8

28

Бодайбо

12,6

9

Салехард

12,5

16

Ульяновск

12,5

17

Нижнекамск

12,4

50

Москва

12,4

65


Топ российских городов-миллионников, в которые путешественники любят прилетать несколько раз за год

Город

Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз,%

Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров

Москва

12,4

65

Ростов-на-Дону

11,6

42

Воронеж

11,3

27

Самара

11,3

28

Уфа

10,7

18

Пермь

10,4

14

Волгоград

10,2

19

Екатеринбург

10,0

31

Санкт-Петербург

9,9

34

Нижний Новгород

9,8

13

Новосибирск

9,7

16


В российский топ попали города, куда люди летят не отдыхать, а работать или к родным. Интересно, что из южных курортных городов в подборку попал только Ростов-на-Дону. Рекордсменом стал пассажир, который за год слетал в Москву 65 раз! Другой пассажир 50 раз слетал в Нижнекамск, еще один — 34 раза в Санкт-Петербург.

Топ 20 зарубежных городов, в которые любят возвращаться путешественники несколько раз за год

Город

Страна

Доля туристов, которые возвращались в город хотя бы раз, %

Максимальное количество возвращений в город одного из пассажиров

Львов

Украина

11,6

11

Кишинёв

Молдавия

11,1

6

Лондон

Великобритания

10,4

15

Киев

Украина

10,1

16

Вильнюс

Литва

9,1

15

Белград

Сербия

8,9

9

Рига

Латвия

8,7

11

Уральск

Казахстан

8,6

5

Минск

Белоруссия

8,4

12

Кутаиси

Грузия

8,0

4

Одесса

Украина

7,9

5

Дели

Индия

7,9

5

Пекин

Китай

7,8

7

Цюрих

Швейцария

7,5

9

Шанхай

Китай

7,2

4

София

Болгария

7,1

4

Ницца

Франция

7,0

4

Женева

Швейцария

6,8

5

Берлин

Германия

6,8

7

Стамбул

Турция

6,8

9


Зарубежный рейтинг городов возглавляют Львов, Кишинев и Лондон. А среди пассажиров рекордсменов можно отметить тех, кто за год 16 раз слетал в Киев, по 15 раз — в Лондон и в Вильнюс, 14 раз — в Ереван. Сам Ереван не попал в топ 20 городов, куда любят возвращаться туристы. Тем не менее, есть такие, кто летает в столицу Армении чуть ли не каждый месяц.

Источник: Туту.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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