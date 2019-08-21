Образован Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края

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В Краснодарском крае начало свою работу первое в России региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта».

Некоммерческая организация будет представлять законные интересы и защищать права профессионального спортивного сообщества в сфере социально-трудовых и экономических отношений, а также проводить общественный мониторинг и независимые экспертизы по разным направлениям в области физической культуры и спорта. Кроме того, деятельность Союза направлена на развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества профильного образования и реализацию образовательных программ в регионе.

Важно подчеркнуть, что Союз станет пилотным проектом по формированию в регионе национальной системы независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам в спорте, основанной на доверии к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан.

Правление организации сформировали знаменитые российские спортсмены и опытные спортивные функционеры: председатель — генеральный директор «Объединения фитнеса России» и член Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (СПК ФКИС) Вадим Иванов; члены – олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева, президент Федерации баскетбола Краснодарского края и профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, олимпийский чемпион по дзюдо, тренер молодежной сборной России Арсен Галстян, олимпийский чемпион по гандболу, член рабочей группы СПК ФКИС Дмитрий Кузелев и председатель Краснодарской волейбольной федерации Виктор Павлов.

Генеральным директором Союза избран президент Благотворительного фонда «Доступный спорт», председатель ККРО Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник. Он также вошел в Правление.

Наблюдательный совет организации возглавили первый вице-губернатор Краснодарского края, президент краевой федерации волейбола Андрей Алексеенко, депутат Государственной думы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог и ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Султан Ахметов.

Максим Осадник, генеральный директор Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края:

«Сегодня в России ведется целенаправленная работа по усовершенствованию управления и организации отрасли физической культуры и спорта. В этой связи деятельность регионального Союза работодателей предполагает прежде всего защиту интересов профессионального спортивного сообщества, в основу которой лягут как проверенные решения, так и инновационные подходы, ориентированные на долгосрочную перспективу».

Дмитрий Пирог, член Наблюдательного совета Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края:

«Очевидно, что спортивная отрасль с развитием рынка и экономики труда, технологий и цифровизации процессов формирует свои стандарты качества. Повышение требований к квалификации работников и обновление их компетенций вырабатывают новые подходы в кадровой политике в сфере физической культуры и спорта, поэтому здесь крайне важна консолидация и опыт регионов. Краснодарский край — развитый спортивный регион, и его инициатива по созданию первого в стране регионального отраслевого объединения должна стать примером для других».

Источник: Пресс-служба Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края