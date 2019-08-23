"Черноморец" обыграл "Армавир" и ждет в гости команду премьер-лиги!

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В этот августовский вечер на родном стадионе новороссийская команда преподнесла своим болельщикам отличный подарок. "Черноморец" буквально размазал по полю команду из "Армавира", несмотря на то, что соперник играет в первом дивизионе. Уже в первом тайме Александр Шабичев пушечным ударом вывел вперед бело-синих, а во второй половине началась феерия голевых моментов.

Гости всеми силами старались отыграться, а "Черноморец" убегал в контратаки и создавал опасность. На 56-ой минуте Евгений Чабанов подал мяч в штрафную и Джамал Дибиргаджиев отправил в ворота армавирцев второй мяч, 2:0. Третий гол уже в компенсированное время наш форвард забил, убежав один на один со своей половины поля. Трибуны новороссийского стадиона, весь матч гнавшие команду вперед, долго скандировали - "Молодцы"! Теперь наша команда будет ждать результатов жеребьевки 4-го сентября по результатам которой определится соперник в 1/16-ой финала Олимп Кубка России 2019/20-го годов. Выбирать будут из четырех команд премьер-лиги - "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань) и "Урал" (Екатеринбург). Матч состоится в Новороссийске 25-го или 26-го сентября. А пока, 25-го августа "Черноморец" сыграет матч 6-го тура Олимп Первенства России в группе "Юг" с Краснодаром-3". Начало встречи в 18:00.

Источник: Сергей Рудольфович Шахвердов