В Петербурге состоится Первая всероссийская регата «КУБОК КЛАССА MX700»

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С 31 августа по 1 сентября 2019 года на базе петербургского парусного клуба нового формата ZIGZAG состоятся двухдневные соревнования «Кубок класса мХ700» – первые официальные соревнования в новом национальном классе спортивных яхт. Впервые отечественная яхта mX700 была представлена в апреле 2019 года, после чего прошла суровые испытания в Черном и Балтийском морях и была запущена в серийное производство. Инвестиции в проект составили около 10 млн рублей.

Соревнования за «Кубок класса mX700» пройдут в режиме двухдневной регаты на открытой воде в акватории Невской губы в формате гонок флота.Проект яхты разработан и реализуется в Санкт-Петербурге на мощностях компании Мобиле Групп. До начала производства была проведена работа по изготовлению оснастки: мастер-модели деталей корпуса изготовлены на особом крупногабаритном 5-осевом фрезере с ЧПУ, применена 3D печать. Всего для яхты было изготовлено 25 комплектов матриц всех пластиковых деталей и более трех десятков различных технологических приспособлений. Свыше 80 процентов материалов и комплектующих, использующихся для строительства яхты, произведены в России.

Источник: Пресс-служба яхт-клуба Зигзаг