«Краснодар» сыграет в Лиге Европы с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором»

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Футбольный клуб «Краснодар» попал в группу C Лиги Европы, где сыграет со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ФК «Краснодар» попал в турнир после вылета из раунда плей-офф Лиги Чемпионов и оказался во второй корзине.

Итоги жеребьевки Лиги Европы

Жребий второй раз свел «Краснодар» и киевское «Динамо», но по правилам УЕФА, команды из России и Украины не могут играть между собой. Первый раз команды выпали друг на друга в жеребьевке квалификации Лиги Чемпионов и так же были разведены к другим соперникам.

Первый матч группового этапа Лиги Европы «Краснодар» проведет 19 сентября.

- Мы попали в серьезную группу. «Базель» – многократный чемпион Швейцарии и постоянный участник Лиги чемпионов. Турецкий выезд всегда очень непростой, «Трабзонспор» играет неудобно для любого соперника. «Хетафе» в прошлом сезоне очень достойно выступал в чемпионате Испании, долгое время шел в зоне Лиги чемпионов. В нашей группе нет лидеров и аутсайдеров, игры будут сложными и интересными. Ну а то, насколько это была хорошая или плохая жеребьевка, мы посмотрим в конце группового этапа, - прокомментировал итоги жеребьевки тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев.

- У нас в соперниках – три сильных клуба. У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. «Базель» обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, «Хетафе» прогрессирует в последние годы, а «Трабзонспор» может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд, - отметил защитник «быков» Урош Спайич.

Источник: http://newsinten.ru