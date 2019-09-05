Алексей Еременко: В сборной Шотландии есть ребята опаснее Робертсона

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Бывший полузащитник «Сатурна», «Рубина», сборной Финляндии и шотландского «Килмарнока» поделился мнением о ближайшем сопернике россиян в отборе к Евро-2020.

«ГЛАВНОЕ - ВЫДЕРЖАТЬ ПЕРВЫЕ 15-20 МИНУТ»- Вы провели в чемпионате Шотландии сезон-2014/15. Чего ждать от сборной этой страны? - вопрос 36-летнему Еременко, младший брат которого Роман, напомним, с успехом защищает сейчас цвета «Ростова». - Главная сила шотландцев - болельщики. Они сильнее, чем сама команда. Поддержка у хозяев в пятницу будет сумасшедшей. Фанаты в Глазго - самые эмоциональные во всей Британии. Даже англичанам дадут фору. И «Хэмпден Парк» будет битком. Поэтому главное для российской сборной - выдержать первые 15-20 минут. Шотландцы любят доминировать на этом отрезке. Но если они не забивают, потом игра постепенно выравнивается. А потом нередко сказывается класс. У россиян он, безусловно, выше. - Вы играли на «Хэмпдене»? - Конечно. И играл там, и просто посещал арену неоднократно. Типичный британский стадион. Трибуны - очень близко к полю. Поэтому будет громко, и атмосфера получится фантастической. - В чем игровые козыри шотландцев? - Самая сильная их сторона - ментальность. Это бойцы до мозга костей. Еще лет 10-15 назад был актуален шотландский стиль - бей-беги, когда футболисты максимально жестко действуют в отборе, без раздумий фигачат по ногам. Сейчас этого гораздо меньше. Они научились играть аккуратнее, но не растеряли скорости, поэтому с ними легко никому не бывает. В шотландской премьер-лиге каждая команда предпочитает атаковать в высоком темпе. Просто мастерства порой не хватает. Поэтому у сборной России неплохие шансы взять в Глазго даже три очка. - Кого могли бы выделить персонально в составе нашего соперника? - Там сильная линия нападения. Очень хорошо знаю Ли Гриффитса. Очень умный игрок, способен в одиночку решить исход матча. Правда, сейчас его в составе нет. Зато там присутствует Стивен Нэйсмит - мы много раз пересекались. Он сам когда-то начинал в «Килмарноке», задолго до моего прихода в эту команду. На фланге на многое способен Джеймс Форрест. Когда я играл в Шотландии, он часто травмировался. Но если Форрест был на поле, «Селтик» всегда получал дополнительное преимущество. Чем-то Джеймс напоминает Эйдена Макгиди времен «Спартака». Такой же резкий, быстрый. Если дать ему пространство - убежит от кого угодно. «РОССИЙСКАЯ ЛИГА НАМНОГО СИЛЬНЕЕ ШОТЛАНДСКОЙ»- А почему вы не называете Эндрю Робертсона? Основной полузащитник «Ливерпуля», действующий победитель Лиги чемпионов считается самой яркой звездой сборной Шотландии… - Возможно, меня многие не поймут, но я ничего особенного в Робертсоне не вижу. Был недавно на матче Суперкубка Европы в Стамбуле, когда «Ливерпуль» играл против «Челси». Специально следил именно за Робертсоном. И он, мягко говоря, не впечатлил. Считаю, в сборной Шотландии есть ребята поопаснее. - Российская премьер-лига намного превосходит шотландскую? - Конечно, РПЛ выше уровнем. В России более квалифицированные футболисты. Если брать технику, игру в пас. У шотландцев с детства в приоритете - борьба, подкаты летят один за другим. Ну и шотландский дух, который сильнее английского, никто не отменял.

Источник: www.sovsport.ru/