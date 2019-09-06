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Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу

По ходу стартового игрового дня второго группового этапа ЧМ-2019 сборная России проиграла Польше и упустила шанс догнать в турнирной таблице Аргентину, которая одержала победу над командой Венесуэлы.

Сборная Аргентины одержала победу над Венесуэлой в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 87:67 в пользу аргентинской команды.
Благодаря победе над Венесуэлой сборная Аргентины гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2019, лишив сборную России возможности пройти в следующую стадию турнира. Другой командой, вышедшей в плей-офф, стала Польша.
Ранее в пятницу российская команда уступила Польше со счетом 74:78. Для продолжения борьбы на ЧМ-2019 российской сборной необходимо было обыгрывать Венесуэлу, а также рассчитывать на поражение Аргентины в матчах с венесуэльцами и поляками.
По ходу чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная России одержала победы над командами Нигерии и Южной Кореи, а также проиграла Аргентине.

Источник: https://sportrbc.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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