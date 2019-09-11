Вице-президент Российского союза Туриндустрии о гибели туристов в Турции

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Проблема гибели российских туристов в Турции касается и государственных органов, и туроператоров, и самих туристов. Часть трагических случаев связана с увеличением потока туристов и не обеспечением соответствующих мер безопасности, но и сами туристы не всегда рассчитывают свои силы. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

С начала туристического сезона в Турции погибли 88 россиян. Об этом заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, передает РИА новости. Он объяснил это увеличением туристического потока и состоянием здоровья путешественников.

«Более 1/3 выездных россиян едут в Турцию, объем трагических случаев там значительно больше, чем на других направлениях. В этом году туристический поток больше, чем в прошлом. И он не синхронизирован с мерами безопасности, с разъяснением туристам всех особенностей. Когда в Анталии больше 40 градусов, то и здоровому человеку придется нелегко. Стало гибнуть больше детей, хотя во всех отелях, где есть водные аттракционы, обязаны обеспечивать безопасность, должны быть спасатели. Это комплекс факторов, нужно лучше разъяснять, объяснять. Раньше, когда в Турции был всплеск ДТП, были приняты определенные меры, установлен контроль над водителями, в том числе онлайн-мониторинг», – рассказал Юрий Барзыкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/