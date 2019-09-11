В Петербурге открылась 23-я сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – В Петербурге открылась 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), на нее собрались представители 124 стран, передает корреспондент портала "Интерфакс-Туризм".

"Для нас большая честь и огромная ответственность принимать в Петербурге самое важное мероприятие в мировом туризме. Мы сделаем все возможное, чтобы оно прошло на самом высоком уровне. Для меня также большая честь и большая ответственность быть председателем сессии Генассамблеи ООН и представлять на этом мероприятии Россию", — сообщила участникам сессии глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что Россия сейчас "перезапускает туризм". "Мы ставим следующие цели развития туризма до 2035 года. Это, прежде всего, рост объема туриндустрии до $16,3 млрд к 2035 году. Увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя. Увеличение экспорта туруслуг до $20,6 млрд к 2035 году. Для нас приоритеты – улучшение кадрового потенциала отрасли, ориентация на самостоятельных путешественников, цифровизация отрасли", — сказала глава Ростуризма.

По ее словам, Россия готова налаживать вовлеченность в работу UNWTO по всем ключевым направлениям работы организации, а также поддерживать и развивать совместные проекты.

"Уже сегодня мы готовы начать работу по созданию в стране международного центра туризма под эгидой UNWTO для того, чтобы реализовывать образовательные программы в туризме. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным", — добавила Догузова.

Она напомнила, что Россия активно работает над тем, чтобы максимально снять визовые формальности. Режим электронных виз уже работает на Дальнем Востоке и Калининградской области, а с 1 октября заработает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"Считаю, что это решение станет прорывом не только для нашей страны, но и для всего мирового туризма. Турист XXI века – это абсолютно свободный человек, который хочет легко преодолевать национальные границы, не упираясь в формальности. И чем их меньше, тем приятнее отдых и путешествия", — подчеркнула Догузова.

Гостей сессии также приветствовал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. "Ровно два года назад в китайском Ченду я был избран генеральным секретарем UNWTO, и для меня это первая ассамблея в качестве руководителя, а для России это первое мероприятие такого масштаба. Хочу поблагодарить за теплый прием, гостеприимство и ту работу, которую вы делаете чтобы РФ стала самым популярным направлением туризма в мире", — сказал он на открытии.

Вице-премьер Ольга Голодец подчеркнула, что для России и Петербурга принимать членов UNWTO это особая честь. "Я надеюсь, что ее работа даст серьезный импульс развитию туризма во всем мире", — сказала она.

9-13 сентября 2019 года Петербург принимает главное мировое событие в индустрии туризма – 23-ю сессию Генеральной ассамблеи UNWTO. В город прибыли порядка 1100 делегатов-членов UNWTO, в том числе 100 представителей министерств по туризму со всего мира. Всего Ассамблея примет более 2 тыс. участников. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства, председатель координационного совета по развитию туризма в РФ Ольга Голодец, к ней присоединится глава Ростуризма Зарина Догузова, амбассадор UNWTO от РФ Вячеслав Фетисов и основные участники российской туристкой отрасли.

Параллельно с деловой программой Ассамблеи, состоящей из 16 мероприятий, 11-12 сентября в Экспофоруме впервые пройдет трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub, посвященный туристскому потенциалу России. Свои возможности и лучшие практики представят 33 российских региона. В программе форума запланировано 11 панельных сессий, дискуссий и круглых столов, посвященных самым актуальным вопросам отрасли: развитию комфортной городской среды, транспорту, устойчивому развитию и развитию MICE в стране.

Главными событиями 23-й сессии Генассамблеи UNWTO станут форум высокого уровня по медицинскому и оздоровительному туризму, который пройдет в Таврическом дворце, а 12 сентября на полях Ассамблеи развернутся министерские дебаты на тему образования и трудоустройства в туризме и саммит высокого уровня "Инновации и устойчивое развитие в туризме".

Источник: https://tourism.interfax.ru/