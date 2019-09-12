Экскурсия для первоклашек

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Первоклассники из класса "В" средней школы №27 села Мысхако в день рождения Новороссийска побывали в гостях у команды "Черноморец". Ребята посмотрели учебно-тренировочную базу, увидели столовую, комнаты для проживания, тренажерный зал, галерею памяти, где на стене развешаны командные фотографии с первого чемпионата России по футболу 1992-го года.

А в зале для теоретических занятий послушали установку главного тренера на предстоящую тренировку.

Эдуард Саркисов поздравил с днем рождения Василия Мироника и со званием лучшего игрока группы "Юг" в июле-августе Джамала Дибиргаджиева, а классному руководителю вручил мяч с автографами команды. После установки первоклассникам разрешили подписать у футболистов командные фотографии, и тут пришлось сдвигать начало самой тренировки. Дети долго не хотели отпускать игроков, и уговорить их получилось, только пообещав, показать поле. Вот здесь-то первоклассники и почувствовали раздолье. Несколько минут игры с футболистами, море эмоций и фотография на память стали достойным завершением экскурсии.

- "В такой знаменательный для нашего города день, мы решили сделать необычный подарок для первоклассников мысхакской школы. Чтобы дети смогли увидеть своими глазами, где и как живут и тренируются футболисты профессиональной команды "Черноморец". Думаю, что подарок удался на славу. Я увидел столько радости у детишек от общения с футболистами. А нашего вратаря Азамата Шогенова девчонки вообще зацеловали. Надеюсь, что эта экскурсия запомнится ребятам надолго".

Кстати, на мероприятии присутствовало "Новороссийское Телевидение" и сегодня вечером, 12-го сентября в 20:45 в новостях можно будет увидеть сюжет с базы "Черноморца" на канале НТ. Напоминаем, что вещание НТ ведется на 35 кнопке канала РБК в кабельных сетях МТС. Либо на youtube-канале "Новороссийского Телевидения".

Источник: Сергей Рудольфович Шахвердов