ФК «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Матч 9-го тура российской Премьер-лиги прошел 15 сентября на стадионе ФК «Краснодар».

Счет в турнире открыли на 12 минуте. Мяч в ворота хозяев забил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Ответный гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Во втором тайме гол в ворота самарской команды забил Кристоффер Олссон. А на 69 минуте — Ари.

На 75 минуте полузащитник «Крыльев Советов» Паул-Виорел Антон реализует пенальти.

Судья к основному времени добавил пять минут.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу ФК «Краснодар».

Источник: https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-razgromil-krylya-sovetov-v-matche-rpl?fbclid=IwAR08tyLZ1B00Za9Ofhko7Xd4_fZzi8gnv2xcoWkYURFJfpRhEjIJr0_xBTU