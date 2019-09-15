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ФК «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Матч 9-го тура российской Премьер-лиги прошел 15 сентября на стадионе ФК «Краснодар».
Счет в турнире открыли на 12 минуте. Мяч в ворота хозяев забил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Ответный гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.
Во втором тайме гол в ворота самарской команды забил Кристоффер Олссон. А на 69 минуте — Ари.
На 75 минуте полузащитник «Крыльев Советов» Паул-Виорел Антон реализует пенальти.
Судья к основному времени добавил пять минут.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу ФК «Краснодар».
Источник: https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-razgromil-krylya-sovetov-v-matche-rpl?fbclid=IwAR08tyLZ1B00Za9Ofhko7Xd4_fZzi8gnv2xcoWkYURFJfpRhEjIJr0_xBTU
Категория: Новости / Спорт и туризм