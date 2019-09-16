Волевая ничья в Махачкале

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Новороссийский "Черноморец" во второй раз в сезоне съездил в Махачкалу и снова сыграл вничью. После первого тайма бело-синяя команда проигрывала со счетом 2:0 своим соперникам из ФК "Махачкала" после двух ошибок в обороне.

На второй тайм главный тренер гостей Эдуард Саркисов сделал две замены. "Черноморец" всю вторую половину матча давил на ворота хозяев поля и на 75-ой минуте усилия новороссийской команды были вознаграждены. Отличился Артур Ахмеджанов, 1:0. В оставшиеся до окончания матча минуты "Черноморец" имел несколько шансов забить, но сделал это только на 92-ой минуте. Гол на свой счет дальним ударом записал Александр Шабичев. "Черноморец" сумел уйти от поражения, проигрывая с разницей в два мяча. Теперь нашей команде предстоит игра дома 21-го сентября со ставропольским "Динамо", которое занимает третье место в турнирной таблице. Начало игры в 17 часов.

Источник: Сергей Рудольфович Шахвердов