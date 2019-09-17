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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня вышли на свободу.

Напомним, осенью прошлого года Мамаев вместе с братьями Кокориными и другом Александром Протасовицким стал участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время компания находилась под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Ранее стало известно, что по правилам условно-досрочного освобождения Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу сегодня, 17 сентября.

Источник: ttps://www.championat.com/football

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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