Более 70% россиян признались, что копят деньги на отдых

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Более 70% россиян копят деньги на отдых, в 2018 году таких туристов было 87%, следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Во всероссийском опросе НАФИ приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России.

Согласно исследованию, почти 30% россиян ездили в путешествия в 2019 году. Туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%). Число путешествовавших за рубеж составило 8%. Чаще за границу выезжали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также жители российских столиц (15%).

Как отметили в НАФИ, 10% опрошенных указали, что за них платили родственники или друзья. При этом 4% путешественников занимали деньги на отпуск у родственников, в прошлом году эта цифра составляла 9%. Кредит на отпуск оформили 5% туристов.

"Планируя поездку по России, большинство готовы потратить не более 40 тыс. рублей на человека – такой ответ дали 60% тех, кто совершал туристические поездки. Каждый четвертый (25%) готов потратить от 40 до 60 тыс. рублей, 11% – от 60 до 100 тыс. рублей, 4% – более 100 тыс. рублей", — рассказали в пресс-службе НАФИ.

Интересно, что на заграничные поездки россияне готовы тратить значительно больше. Каждый десятый турист (9%) закладывает в бюджет поездки более 100 тыс. рублей на человека, каждый пятый (20%) – от 60 до 100 тыс., каждый третий (33%) – от 40 до 60 тыс. рублей. Менее 40 тыс. рублей планируют потратить 38% россиян.

По данным аналитического центра, больше всего россияне хотели бы посетить Италию и Францию (9%), а также США и Турцию (7%). В топ-5 стран попали Германия (5%) и Великобритания (4%). Также 4% респондентов хотели бы посетить Испанию. Съездить в страны Скандинавии захотели 2% российских туристов. При этом почти каждый десятый гражданин РФ не хочет выезжать за рубеж, предпочитая внутренний туризм.

Источник: https://tourism.interfax.ru/