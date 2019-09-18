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Россия и Китай обновят соглашение о туризме 19-летней давности на фоне роста турпотока

Россия и Китай готовят новое соглашение в сфере туризма, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Очень плотно мы общались по теме туризма. Сейчас готовится и на китайской стороне находится соответствующее соглашение. Поскольку предыдущее соглашение по вопросам туризма было подписано в 2000 году и уже практически утратило свою актуальность, то сейчас мы обновляем редакцию соглашения. Российская сторона уже все внутригосударственные процедуры провела, мы ждем ответа китайской стороны", — сказала Голикова журналистам по итогам российско-китайских переговоров в рамках визита премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Санкт-Петербург.

По словам Голиковой, турпоток между РФ и КНР возрастает: с 2016 года количество туристов, въезжающих в Россию из Китая, возросло на 14% и сейчас, за первый квартал в РФ фиксируют "существенное увеличение въездного туризма".

"Поэтому регулирование вопросов в этой сфере крайне актуально", — отметила российский вице-премьер.

Она добавила, что ранее сторонами был подписан протокол совместного заседания Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В сферу компетенции комиссии входят, в том числе, вопросы академических обменов вузов двух стран, развития медицины, технологий, культуры и туризма. Накануне сообщалось, что ранее в рамках комиссии МГУ им. М.В.Ломоносова подписал соглашения с двумя китайскими вузами — о совместном строительстве лазер-электронного генератора излучения и создании Российско-китайского союза ассоциации классических университетов РФ и КНР.

Источник: https://tourism.interfax.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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