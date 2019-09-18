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Высокогорные качели появились в парке аттракционов в Красной Поляне

"Мегакачели" на высоте 2200 м над уровнем моря появились в парке аттракционов Gorky Fly сочинского курорта "Горки Город".

"Качели – всесезонный парный аттракцион, доступный взрослым и детям с семи лет. На них можно воспарить над 100-метровой пропастью и полюбоваться панорамой вершин Главного Кавказского хребта", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе "Горки Город".

"Мегакачели" расположены на краю отвесной скалы хребта Аибги и позволяют посетителям раскачиваться над живописной горной долиной более чем на 5 метров. Самые яркие минуты полета помогает запечатлеть фотограф парка.

"Качели построены на австрийском оборудовании с использованием немецких технологий, они полностью безопасны. Фундамент качелей закреплен в скальной породе, он может выдержать землетрясение в 9 баллов", — отметили в компании.

Аттракцион находится на скальном участке рядом с главной панорамной площадкой курорта "Горки Город" с обзором 360°. Помимо "мегакачелей" в парке аттракционов уже работает подвесной мост над пропастью и самый длинный зиплайн России (1027 метров).

Вход в парк Gorky Fly возможен по билетам "Горки Тур" или "Один день в горах", которые можно купить в кассах или онлайн-магазине курорта.

Источник: https://tourism.interfax.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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