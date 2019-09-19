Геленджичанин Денис Грибанов в одиннадцатый раз стал чемпионом России!

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Наш земляк Денис Грибанов в составе экипажа одержал на нём абсолютно уверенную, безоговорочную победу в олимпийском классе 470.

В августе этого года в Японии на Чемпионате Мира экипаж Дениса завоевал для России олимпийскую лицензию, которая даёт право принимать участие российским яхтсменам в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

На прошедших соревнованиях в Тольятти экипаж Дениса Грибанова и Павла Созыкина выиграл серию из 9 гонок и последующую медальную гонку и во всех из них был первым. По словам Дениса, победа далась команде легко за счёт опыта, ведь это уже одиннадцатое золото, полученное на соревнованиях такого уровня.

В рамках данного чемпионата проходил отбор в олимпийскую сборную страны, команда Грибанов/Созыкин завоевала право идти в ней под первым номером. Окончательный отбор пройдёт уже в апреле на Чемпионате Мира в Испании. Пожелаем нашим спортсменам удачи и ещё раз порадуемся заслуженным успехам нашего земляка.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик