Турбизнес предложил Минэкономразвития изменения в отраслевом законодательстве

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Изменения туристического законодательства, предложенные Минэкономразвития РФ, недостаточно конкретизированы, поэтому турбизнес подготовил предложения по корректировке законопроекта, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Правовые комитеты РСТ и ассоциации по выездному туризму "Турпомощь", а также представители крупных туркомпаний представили свои замечания по предложенному Минэкономразвития комплексу нормативных инициатив по госнадзору за деятельностью туроператоров и "Турпомощью". Свое заключение по запланированным изменениям в отраслевом законодательстве они направили замминистра экономического развития Сергею Галкину", — рассказала она.

Среди предложений турбизнеса – снижение размера финансового обеспечения для юридических лиц, которые только начинают работу на выездном рынке, а также тех, кто исключен из федерального реестра туроператоров по любым основаниям, или туроператоров, не осуществлявших в предыдущем году деятельности в сфере выездного туризма. В РСТ и "Турпомощи" считают также необходимым ввести минимальный размер фонда персональной ответственности туроператора (ФПО).

Документ под названием "Целевая структура нормативного регулирования в части государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма" с предложениями по изменениям в существующее туристское законодательство разработан Минэкономразвития. Цель работы — убрать устаревшие или обременительные нормы, которые мешают развитию турбизнеса.

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, предложениям Минэка, прежде всего, не хватает конкретности. "Изменения носят излишне общий характер и не учитывают реалий рынка, при этом существенно меняют условия работы на нем. Например, для туроператоров по внутреннему туризму увеличивается размер финансового обеспечения, причем без уточнения размера, дифференциации от объемов. Меры по субсидированию лишь одобрены, но еще практически не отработаны, а уже идет ужесточение условий работы», — подчеркнул он.

Также в рамках поправок в законодательство система контроля и надзора возлагается исключительно на "Электронную путевку". Как отметил Барзыкин, программа не учитывает комплексность услуг в составе турпродукта, возможность этапной оплаты договора, раннего бронирования, а электронный бланк строгой отчетности дублирует функции онлайн кассы.

Согласно документу, средства резервного фонда предполагается использовать как на оказание экстренной помощи в случае банкротства туроператора, так и на возмещение ущерба при недостаточности выплат за счет других инструментов. По мнению вице-президента РСТ, такая мера будет стимулировать участников рынка к переходу в теневой сегмент рынка.

Кроме того, сумма страхового сбора может быть включена в стоимость турпродукта, соответственно, вырастет общая цена для потребителя. Также переписан пункт о фонде персональной ответственности туроператоров, теперь механизм его работы такой же, как у резервного фонда.

Барзыкин считает, что предложения Минэкономразвития нуждаются в более тщательной проработке, конкретизации по механизму реализации и срокам, а также в привязке к реальным запросам туротрасли. "В своем перечне предложений мы указываем на то, в каком именно направлении должна действовать рабочая группа по туризму, чтобы эта отрасль получила дальнейшее развитие», – заключил он.

Источник: https://tourism.interfax.ru/