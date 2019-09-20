Испанские туристы в России заинтересовались Транссибом и Владивостоком

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Испанские туристы в России стали чаще интересоваться Транссибом, Владивостоком, Алтаем и другими местами, где можно полюбоваться природой, сообщила руководитель Национального маркетингового центра по туризму VISIT RUSSIA в Испании Марлен Родригес.

"В России есть культура, природа, фольклор, фестивали – все, что нужно испанским туристам. Главные города для них – конечно, Москва и Петербург, но уже растет интерес к Транссибу, Владивостоку, Байкалу, Алтаю, Мурманску, Чукотке. Испанцы – любители природы", — сказала она на Втором Всероссийском съезде ТИЦ в Воронеже.

Родригес подчеркнула, что огромной рекламой и подарком для туристической индустрии РФ стал Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

"Весь мир смотрел на Россию во время ЧМ-2018, это был самый большой подарок для туриндустрии – как для Барселоны Олимпийские игры в 1992 году. Весь мир увидел, что Россия – безопасная страна, даже безопаснее Барселоны. В Испании, как и Латинской Америке, живут любители футбола, поэтому испаноговорящий мир заинтересовался поездками в РФ", — отметила она.

Марлен Родригес добавила, что 59% испанцев предпочитают поездки на выходные, и будут с удовольствием приезжать в России на уикенд. "Что им здесь не нравится – так это скудная еда, например, курица в каждой гостинице каждого города", — сказала она.

Второй Всероссийский съезд туристских информационных центров (ТИЦ) открылся в Воронеже в четверг, в нем принимают участие представители 65 регионов страны.

Источник: https://tourism.interfax.ru/