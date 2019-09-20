Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать

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Почти 70% туристов, которые заходят на сайты бронирования отелей и авиабилетов точно не знают, куда хотят поехать, сообщила старший региональный менеджер по развитию в Центральной и Восточной Европе Expedia Group Media Solutions Анна Буковская.

"Многие считают, что когда турист заходит на онлайн ресурс, то он точно знает, куда хочет ехать. Это абсолютно не так. Только 38% туристов покупают то направление, куда они первоначально хотели поехать, а 62% в принципе готовы открыть для себя новые страны и города. Более того, 69% туристов вообще не знают, куда поедут. Они заходят и выбирают такие вещи, как ситибрейк, пляжный отдых и так далее", — рассказала она на Втором Всероссийском съезде ТИЦ в Воронеже.

Как отметила Буковская, туристы при выборе места отдыха рассматривают, как правило, два, а чаще три-четыре новых направления.

Второй Всероссийский съезд туристских информационных центров (ТИЦ) открылся в Воронеже в четверг, в нем принимают участие представители 65 регионов страны.

Источник: https://tourism.interfax.ru/