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«Ростов» объявил о переходе Мамаева

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перешёл в «Ростов». «Павел Мамаев снова в игре. «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером. Павел Мамаев — игрок ФК „Ростов“, — сообщается в официальном »твиттере" ростовского клуба.

После матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» (3:0) Мамаев вышел на поле, чтобы сфотографироваться с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом. Напомним, что Мамаев не выходил на футбольное поле около года. С октября 2018 года по 17 сентября 2019 года футболист находился под стражей из-за избиения нескольких человек в Москве.

Источник: https://www.championat.com/football/news-3861233-rostov-objavil-o-perehode-mamaeva.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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