В станице Каневской после вмешательства прокуратуры обеспечен беспрепятственный доступ к спортивной площадке

/Спорт и туризм/

Прокуратура Каневского района в августе 2019 года провела проверку сведений, изложенных в размещенной в сети Интернет публикации по вопросу неправомерного расходования бюджетных средств, выделенных на строительство спортивной площадки в ст. Каневской.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что с 2015 года администрацией поселения организовано за счет средств местного бюджета строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки.

С мая 2018 года до момента проведения проверки указанная площадка законсервирована в связи с наличием повреждений ограждения, представляющих угрозу жизни и здоровью.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования заказчиком осуществлены ремонтные работы, устройство ограждения завершено, права граждан на доступ к объекту спорта и безопасные условия пребывания восстановлены.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-stanice-kanevskoy-posle-vmeshatelstva