Неутихающие страсти. Почему акции в Каталонии не пугают туристов

/Спорт и туризм/

Ни референдум о независимости, ни акции в поддержку отделения от Испании не снизили привлекательность Каталонии для туристов. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали, чем этот регион привлекает людей со всего мира и исполнима ли мечта каталонцев

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. Более 90% участников плебисцита высказались за отделение от Испании. Участвовало в голосовании меньше половины населения. Официальный Мадрид отказался признавать эти результаты, назвал референдум нелегитимным.

Спустя два года страсти не утихают. Сторонники независимости продолжают устраивать акции протеста, перекрывать дороги. Но это не пугает людей, которые желают отдохнуть в Барселоне и других городах региона.

Каталония была и остается самым привлекательным для путешественников регионом Испании, считает член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"В отличие от страны Басков, где происходили теракты, где за полсотни лет погибло несколько сотен человек, в Каталонии не было терактов. Да, там говорили, что надо отделиться от Испании, но не путем насильственного захвата власти. Для туристов там спокойно и хорошо. Турпоток растет", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Мкртчяна, все акции протеста и митинги, хотя и происходят недалеко от туристических зон в той же Барселоне, по факту отдыхающим не мешают. А после различных акций те же манифестанты идут работать в рестораны и гостиницы. Сфера услуг, в том числе, обслуживание отдыхающих, занимает весомую долю в структуре экономики Каталонии.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов отмечает, что на данный момент Мадрид заблокировал все попытки каталонских властей осуществить провозглашенную независимость.

"В нынешних реалиях эта мечта выйти из состава Испании несбыточна, но не сказал бы, что она несбыточна в принципе", – отметил он в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/